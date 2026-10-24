Protagonisti di "Un tranquillo funerale di famiglia", Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti sono stati ospiti in studio per festeggiare i 25 anni de "L'Eredità"

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IPA Pietro Sermonti e Claudia Pandolfi

Bastano pochi minuti di gioco per capire che tra Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti l’intesa va ben oltre il set. Sabato 24 ottobre i due attori hanno raggiunto Marco Liorni per affrontare la prova delle scosse de L’Eredità, il quiz preserale di Rai 1 in onda alle 18.40, e hanno trasformato la sfida in un piccolo show fatto di complicità e frecciatine. L’effetto è stato quello di sbirciare due vecchi amici seduti al tavolo della cucina, liberi di prendersi in giro senza alcun filtro. E possiamo pure ammetterlo: dopo una giornata pesante, una mezz’ora così fa bene al cuore.

Claudia Pandolfi e Pietro Sermonti a L’Eredità: battute, pizzicotti e complimenti

Per tutta la durata della partita i due si sono stuzzicati a vicenda, come fanno quelli che si conoscono da una vita. A un certo punto Claudia Pandolfi, con un sorriso sornione, ha frenato il collega con un perentorio “stai calmo”. Poi ha svelato allo studio il motivo di tanta confidenza: “Lo faccio perché è mio fratello”.

Pietro Sermonti si è poi sentito di ricambiare il complimento che ha conquistato le fan dell’attrice romana: “Se fossi una donna, sarei come Claudia Pandolfi”. I due sono stati complici per tutta la manche cui hanno preso parte, dove vedremo anche altri personaggi amatissimi e attualmente impegnati su Rai1 con alcune delle produzioni più seguite del momento, tra cui anche alcune fiction.

Un tranquillo funerale di famiglia: trama, cast e uscita al cinema

Il legame fraterno citato in studio arriva dritto dal grande schermo. Un tranquillo funerale di famiglia, la nuova commedia nera diretta da Massimiliano Bruno, debutta nelle sale il 29 ottobre con 01 Distribution. Claudia e Pietro vestono i panni di Daria e Riccardo Mancuso, sorella e fratello costretti a ritrovarsi il giorno in cui la famiglia dice addio al padre. Tra corone di fiori e condoglianze di rito tornano a galla vecchie ruggini e verità rimaste sepolte troppo a lungo, e la cerimonia si trasforma in una catena di sorprese e colpi di scena. Il film è stato presentato anche alla Festa del Cinema di Roma che si conclude proprio in queste ore dopo due settimane di proiezioni.

Nel cast compaiono anche Diego Abatantuono, Stefano Fresi e Stefania Sandrelli, che interpreta la madre rimasta vedova, mentre l’ispirazione arriva da Funeral Party, il cult di Frank Oz applaudito dal pubblico di Locarno nel 2007.

La visita dei due attori è caduta in un momento speciale per L’Eredità, che quest’anno spegne venticinque candeline e resta un appuntamento fisso per tantissime famiglie italiane, puntuale come l’aperitivo. Accanto a Liorni ci sono le professoresse al debutto Marta Antonucci e Ofelia Passaponti dopo l’addio delle incaricate precedenti, Miss Italia senese, insieme ai danzatori Amedeo Monzo e Gabriele Riccio.

Il prossimo appuntamento da segnare in agenda è lunedì 26 ottobre: in studio arriverà Elena Sofia Ricci, pronta a raccontare la nuova stagione de I casi di Teresa Battaglia, la commissaria che le appassionate di gialli seguono con il fiato sospeso. L’attrice è stata anche ballerina per una notte a Ballando con le Stelle, in cui ha dato sfoggio di quello che ha imparato in questi due anni al fianco di Moreno Porcu.