Hunger Games, McKenna Grace infiamma Parigi: l’abito è un omaggio a Jennifer Lawrence

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

Getty Images McKenna Grace

È bastato un abito bianco per riportare i fan di Hunger Games indietro di oltre dieci anni. Mckenna Grace è arrivata a Parigi con un look che richiama da vicino uno dei momenti più celebri di Katniss Everdeen, la protagonista della saga interpretata da Jennifer Lawrence, e gli occhi sono finiti tutti su di lei. Un piccolo assaggio di quello che potrebbe aspettarci nei prossimi mesi, quando l’attrice sarà tra i volti di Hunger Games: L’alba sulla mietitura.

McKenna Grance super glamour con l’abito da sposa di Katniss

Per l’evento parigino dedicato ai costumi e allo stile di Hunger Games, McKenna Grace ha puntato su una creazione vintage Monique Lhuillier, rivista su misura per lei. Il risultato gioca tutto sul contrasto tra romanticismo e struttura: una gonna importante, morbida e luminosa, accompagnata da un bustino decorato con elementi metallici. Un insieme che ai fan ha fatto subito venire in mente Jennifer Lawrence in Hunger Games: La ragazza di fuoco.

Nel film, infatti, Katniss viene mostrata al pubblico con un abito da sposa pensato per alimentare la grande macchina dello spettacolo di Capitol City. Quel look, però, prende rapidamente una direzione molto diversa e diventa uno dei gesti visivi più forti del personaggio anche grazie alle sapienti mani di Cinna (Lenny Kravitz), che usa stoffe, silhouette e scenografia per trasformare l’immagine di Katniss in un messaggio.

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Il costume cinematografico portava la firma di Tex Saverio e negli anni è rimasto uno dei più riconoscibili dell’intero franchise. Mckenna Grace non ne ha fatto una copia esatta, ha scelto piuttosto di richiamarne l’atmosfera mantenendo il suo look elegante e adatto a un red carpet. Ed è proprio questo dettaglio a renderlo riuscito: chi ama la saga coglie subito il riferimento, mentre chi guarda soltanto l’abito vede una mise raffinata e scenografica.

A Parigi “Hunger Games” incontra la moda

La scelta dell’attrice arriva in un contesto perfetto. Elegance Is Authority: The Story, Style, and Power of Panem porta infatti a Parigi costumi, suggestioni e nuovi look legati al mondo di Hunger Games.

La moda, del resto, ha sempre avuto un peso enorme nella saga. A Capitol City l’apparenza è una regola e i Tributi vengono costruiti anche attraverso ciò che indossano. Katniss, però, finisce spesso per ribaltare quel meccanismo trasformando ciò che dovrebbe renderla più “vendibile” in qualcosa di molto più personale.

È anche per questo che il richiamo scelto da Grace funziona così bene. Non è soltanto un tributo a Jennifer Lawrence, ma un modo per entrare nel linguaggio visivo di una storia che presto la vedrà protagonista.

All’evento c’era anche Joseph Zada, interprete del giovane Haymitch Abernathy. Mckenna Grace, però, ha trovato il dettaglio giusto per catalizzare l’attenzione e, considerando quanto sia legata alla saga, la scelta sembra tutt’altro che casuale.

Cosa sappiamo de “L’Alba sulla Mietitura”

Nel nuovo film Mckenna Grace interpreta Maysilee Donner, una delle ragazze del Distretto 12 coinvolte nei cinquantesimi Hunger Games. La storia torna quindi molto indietro rispetto alle vicende di Katniss e racconta la giovinezza di Haymitch, ben prima che diventasse il mentore che abbiamo conosciuto nella trilogia originale.

Hunger Games: L’alba sulla mietitura, diretto da Francis Lawrence, arriverà al cinema il 20 novembre 2026. Nel cast ci sono anche Ralph Fiennes, Elle Fanning, Kieran Culkin, Jesse Plemons, Maya Hawke e Glenn Close.

Il debutto in sala è ancora qualche settimana più in là, ma sul fronte moda Mckenna Grace ha già iniziato il suo percorso nel mondo di Panem. E se questo è il tono scelto per il primo grande evento promozionale, i prossimi red carpet potrebbero regalarci altri omaggi da riconoscere al primo sguardo.