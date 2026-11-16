Zendaya splende ai Governors Awards col nuovo abito-scultura ispirato a Dune

Da vera regina del method dressing qual è, Zendaya torna sul red carpet con un nuovo abito ispirato alla saga Dune di cui è protagonista

IPA Zendaya col nuovo look ispirato a Dune

Lasciare il segno sul red carpet? Zendaya sa bene come farlo e lo ha dimostrato, ancora una volta, ai Governors Awards 2026 che si sono svolti a Los Angeles. Insieme al suo iconico stylist Law Roach, l’attrice ha sfoggiato un nuovo look ispirato a Dune: un magnetico abito-scultura d’archivio, firmato Giles Deacon, che anticipa le atmosfere del nuovo capitolo della saga.

I dettagli del nuovo look ispirato a Dune

Protagonista di questo red carpet, l’abito d’archivio della collezione Autunno/Inverno 2007 dello stilista britannico Giles Deacon è un vero sogno e fa dell’essenzialità il suo punto di forza.

Il modello indossato da Zendaya è un long dress a colonna senza spalline, in una sofisticata combinazione di sfumature color bronzo, oro antico e marrone cioccolato. La rete traforata tempestata di perline, sovrapposta a una base in satin e fodera color nude semi-trasparente, dona all’insieme una bella luminosità, restando fedele all’ispirazione cinematografica.

La silhouette scultorea si deve a un corsetto aderente con stecche a vista che si apre sui fianchi in due angoli rigidi sporgenti, richiamo ai panier settecenteschi ma che evoca l’immaginario futuristico di Dune. La gonna dritta scende fino a coprire i piedi, chiudendosi in un orlo di frange scintillanti con apertura frontale velata sulle gambe.

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Lo styling di Zendaya è praticamente perfetto per questo look. L’attrice indossa un paio di lunghi orecchini pendenti in oro rosa con diamanti e perle coltivate marroni di Chopard, un bracciale di diamanti e un Rolex vintage. Immancabile il suo pixie cut cortissimo, che le dona moltissimo ed è perfetto per mettere in risalto il make-up sui toni caldi del bronzo.

Da Balmain a Mugler, Zendaya regina del method dressing

Il red carpet dei Governors Awards 2026 ha confermato – qualora ce ne fosse bisogno – che Zendaya è una vera regina del cosiddetto method dressing. Un modo di concepire la moda che le consente, di volta in volta, di portare in passerella le atmosfere dei film di cui è protagonista.

Lo abbiamo visto per la prima volta nel 2021 quando, per il primo film di Dune, l’attrice aveva incantato Venezia con un abito Balmain in pelle scolpita color nude e una collana serpente Bulgari da 93 carati di diamanti e smeraldi. E ancora a Parigi con un due pezzi bordeaux con gonna piumata firmata Alaïa, a Londra con il corsetto con catene e gonna a quadri di Vivienne Westwood e, in altre tappe, coi drappeggi bianchi creati da Rick Owens.

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Il lavoro con lo stylist Law Roach è proseguito anche col successivo capitolo della saga. Nel 2024, ad esempio, è diventata virale la tuta cyborg metallica di Thierry Mugler (un pezzo incantevole del 1995) indossata a Londra, seguita dal completo jacquard in oro e bronzo con collo scultoreo di Luis Vuitton, che Zendaya aveva indossato a Parigi. Sempre nell’ambito della promozione del secondo capitolo di Dune, poi, possiamo menzionare il sinuoso abito La Robe Spirale di Alaïa, il completo marrone di Bottega Veneta, fino all’abito bianco futuristico con cut-out e orlo oro di Stéphane Rolland.

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Prima dell’ultimo look, sempre quest’anno, Zendaya aveva già indossato un magnifico tailleur Schiaparelli color sabbia dai fianchi modellati, con orecchini Bondeye Jewelry e décolleté Christian Louboutin marroni. È decisamente il suo anno “d’oro”.