Zendaya fa la cosa più chic del momento: dare una seconda vita a un look

Getty Images-IPA I look “divini” di Zendaya alle premiere mondiali di The Odissey

Zendaya ha riportato in scena uno dei look più memorabili del suo recente guardaroba, ma alla Paris Fashion Week lo ha fatto sembrare completamente nuovo. Alla sfilata Louis Vuitton Primavera/Estate 2027, l’attrice ha recuperato uno dei pezzi più scenografici indossati pochi mesi fa durante il tour promozionale di The Odyssey, trasformandolo però in qualcosa di completamente diverso. Niente effetto déjà-vu: il punto, questa volta, è proprio dimostrare quanto possa cambiare un capo quando cambia tutto ciò che gli sta intorno.

Zendaya alla Paris Fashion Week, il look Louis Vuitton parte dai jeans

Per raggiungere la Cour Carrée del Louvre, dove Louis Vuitton ha presentato la nuova collezione firmata Nicolas Ghesquière, Zendaya ha scelto una base quasi sorprendentemente semplice: jeans blu dal lavaggio leggermente vissuto, gamba ampia e linea rilassata, abbinati a una canotta bianca aderente e cropped. Una combinazione essenziale, quasi quotidiana, almeno fino a quando lo sguardo non arriva alla parte superiore del look.

Sopra il tank top compare infatti una spettacolare giacca-bolero color avorio, costruita attraverso strati e strati di pizzo, tessuto sfrangiato e ruches voluminose. Le pieghe si aprono intorno al collo e alle spalle creando una struttura quasi scultorea, mentre le maniche trasparenti in pizzo aggiungono leggerezza a una silhouette che, per dimensioni e lavorazione, rischierebbe altrimenti di diventare monumentale. Il risultato ha qualcosa di romantico, qualcosa di teatrale e persino un accenno elisabettiano nel colletto esagerato che incornicia il viso.

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Zendaya lascia scoperto l’addome, infila le mani nelle tasche dei jeans e completa tutto con décolleté bianche dalla punta affilata. Anche i dettagli beauty seguono la stessa logica di sottrazione: capelli cortissimi, leggermente spettinati, incarnato luminoso e manicure rossa che diventa una piccola nota di colore nel bianco e blu dell’insieme. Il bello è che quella giacca non nasce affatto per essere indossata così.

Quel bolero era già stato protagonista di The Odyssey

Il capo Louis Vuitton era stato realizzato su misura da Nicolas Ghesquière per Zendaya in occasione della tappa parigina del press tour di The Odyssey, durante l’estate. Allora faceva parte di un ensemble completamente diverso: una creazione in pizzo bianco molto più costruita, sensuale e apertamente da red carpet, caratterizzata da aperture e giochi di pelle, completata da décolleté in raso perlaceo.

Per realizzare il look sarebbero state necessarie oltre 800 ore di lavorazione. Una quantità di tempo che rende ancora più interessante l’idea di non relegare un pezzo simile a una sola apparizione pubblica.

Alla Paris Fashion Week, Zendaya non si limita infatti a “riciclare” il bolero. Lo porta fuori dal contesto originario e gli cambia carattere. Accanto a un abito couture, la giacca appariva drammatica e quasi regale; sopra jeans e canotta bianca diventa il punto di rottura di un outfit street style. È sempre lo stesso capo, eppure sembra raccontare un’altra storia.

Ed è forse questo l’aspetto più riuscito del look. In un sistema moda abituato a divorare immagini, tendenze e abiti a una velocità impressionante, reindossare qualcosa non dovrebbe essere considerato un gesto eccezionale. Eppure, quando si parla di celebrity, red carpet e maison internazionali, vedere lo stesso pezzo una seconda volta continua quasi a sembrare una piccola dichiarazione. Zendaya, naturalmente, lo fa a modo suo: non ripete, reinterpreta.