Hunter Schafer si è sottoposta all’intervento per il cambio del sesso: “È stato meraviglioso”

L'attrice di "Euphoria" ha raccontato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico di affermazione di genere lo scorso dicembre: "Sono una donna"

Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

IPA Hunter Schafer

Hunter Schafer, protagonista della serie tv Euphoria, si è sottoposta a un’operazione per il cambio di sesso. L’attrice ha raccontato di aver scelto la via della transizione (anche) medica dopo un lungo periodo di riflessione: “È stato fantastico”, ha dichiarato.

Hunter Schafer, la difficile operazione

Hunter Schafer, indimenticabile Jules Vaughn della serie tv Euphoria, si è sottoposta a un intervento di affermazione di genere lo scorso dicembre: lo ha dichiarato lei stessa al magazine Elle, definendo l’esperienza “meravigliosa”. L’operazione ha modificato i suoi genitali per allinearli alla sua identità di genere, visto che la star era maschio alla nascita: “Per molto tempo ho abbracciato la parte di me che andava oltre le categorie di genere e volevo davvero provare a far funzionare il corpo che avevo prima, perché pensavo che ci fosse qualcosa di interessante e anticonformista in questo”, ha raccontato.

Tuttavia, l’attrice si è spesso scontrata con una realtà in cui questa utopia queer non corrispondeva al mondo che incontrava ogni giorno, né, soprattutto, al modo in cui lei personalmente voleva presentarsi. Per questo motivo, anche se il percorso di ogni persona transgender è diverso da quello delle altre, per Schafer la strada da percorrere era una: quella della transizione medica.

“Sono una donna. Sono una ragazza”, ha dichiarato. L’intervento ha richiesto anche un impegnativo periodo di recupero fisico: “Ero costretta a rimanere distesa. Dopo l’operazione, credo che il mio limite fosse di 150 passi al giorno, che non sono niente”.

Hunter Schafer, il rapporto con la sua identità di genere

Hunter Schafer ha spiegato in più occasioni che, pur abbracciando la causa queer, aveva deciso di non lasciare che la definizione di “trans” diventasse l’elemento centrale della sua immagine pubblica: il rischio, infatti, era che la sua identità di genere oscurasse il suo lavoro. “Non è stato un caso. Se lo avessi permesso, ogni articolo sarebbe stato preceduto dalla definizione di ‘attrice transessuale'”, aveva dichiarato a GQ nel 2024.

“Non appena pronuncio quella parola, tutto esplode. Mi ci è voluto del tempo per capirlo, così come mi ci è voluto del tempo per comprendere che non voglio essere ridotta a questo aspetto. Alla fine, lo trovo svilente per me e per ciò che voglio fare”, aveva aggiunto in quell’occasione, sottolineando: “Ho lavorato duramente per arrivare dove sono, superando momenti davvero difficili della mia transizione, e ora voglio solo essere una ragazza e andare finalmente avanti con la mia vita“.

Hunter Schafer, il rapporto con la fama e la comunità LGBTQ+

Il primo ruolo da attrice di Hunter Schafer è stato quello di Jules nella serie Euphoria, che l’ha resa famosa e l’ha trasformata in un punto di riferimento per le persone transgender quando era poco più che ventenne. “So per certo di essere una delle persone trans più famose nel mondo dei media in questo momento e sento una certa responsabilità, forse anche un po’ di senso di colpa, per non essere una portavoce più presente”, aveva spiegato Hunter a GQ.

Oggi, con Euphoria ormai concluso e dopo aver affrontato un importante percorso personale e di transizione, l’attrice sembra pronta ad aprire un nuovo capitolo della sua vita.