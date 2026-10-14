Alessia Marcuzzi e la menopausa, la confessione emozionante su Instagram: “Mi vergognavo”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Alessia Marcuzzi

Emozionata, con la voce che trema e un filo di insicurezza che, forse, in tv non le avevamo mai visto, Alessia Marcuzzi ha scelto di aprirsi su un tema molto importante: la menopausa. La conduttrice ha deciso di farlo su Instagram con un video in cui ha raccontato la sua esperienza, i problemi e le paure di una fase della vita di cui ancora si parla pochissimo e che spesso fra le donne crea imbarazzo.

La confessione di Alessia Marcuzzi su Instagram

53 anni e una carriera in continua evoluzione, Alessia Marcuzzi ha affrontato un tema che è ancora molto spesso considerato un taboo. La conduttrice ha spiegato di essere entrata in perimenopausa a 47 anni e di aver vissuto un periodo difficile a cui non era preparata, arrivando a provare persino vergogna.

Oggi ha scelto di condividere l’esperienza per aiutare altre donne che, come lei, di fronte ai cambiamenti del corpo e a questa fase così particolare della vita in cui spesso è facile perdere sè stesse, sentendosi fragili e meno desiderate.

Con grande sincerità e delicatezza, Alessia ha voluto condividere le sue fragilità: “Menopausa, dal greco mēn, “mese”, e pausis, “cessazione” – ha rivelato -. Quel “men” di menopausa non significa “meno” ma, dicendolo, stranamente sembra. E quanto suona male. E quando arriva, quante di noi si sentono proprio così? Meno donna. Meno rilevante. Meno competente. Meno divertente. Meno desiderabile. Meno noi. Io sono entrata in perimenopausa a 47 anni e questo cambiamento è stato proprio faticoso”.

Nel video pubblicato su Instagram, Alessia Marcuzzi ricorda quel periodo della sua vita, con la voce rotta dall’emozione. “Il tuo corpo cambia, i tuoi ormoni cominciano a diventare un po’ matti e tu non sai bene che cosa stia succedendo, perché non sei preparata – ha spiegato -. In quel momento io non lo ero così tanto”.

“Forse non mi ero neanche tanto informata, non ci facevo caso, mi vergognavo – ha aggiunto -. Questa è la cosa che ci tengo a dire, perché so che si vergognano un sacco di donne di dire che sono in menopausa. E lo facevo anche io”.

La menopausa e il momento difficile di Alessia Marcuzzi

Con grande sincerità, Alessia ha svelato di aver vissuto attimi in cui provava una profonda vergogna riguardo alla menopausa, nascondendola in ogni modo. All’epoca lavorava moltissimo in tv e quando le capitava di dimenticare delle cose, come ha raccontato, arrivavano delle battute proprio sulla menopausa.

Quelle parole la ferivano profondamente, spingendola a credere che se avesse rivelato di essere in menopausa sarebbe stata percepita come meno desiderabile. “Andavo in giro con gli assorbenti nella borsa, vi dico solo questo”, ha spiegato.

“Io ero sposata e il mio ex marito mi è stato molto accanto, ma è stato un periodo molto complicato. Quando sono entrata in menopausa conclamata, per me è stata una specie di liberazione”.

La conduttrice ha poi concluso il video affermando di voler parlare finalmente della menopausa come si fa in Giappone dove questo periodo della vita di una donna viene definito come una “fioritura”. Si dice dunque che una persona è “in bloom”. “La donna in menopausa è una donna più figa, più consapevole, più diretta, più sexy. Siamo rifiorite, siamo più consapevoli – ha concluso -. Noi siamo nuove”.