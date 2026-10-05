Inglese a scuola e fuori: la lingua cresce con il tuo bambino. Perché studiarlo non basta più

Novakid Lezioni di inglese con Novakid

Prova a pensare ai tuoi anni di scuola. A tutti quei compagni con cui hai studiato inglese per dieci anni o più: quanti di loro, oggi, riescono davvero a sostenere una conversazione? Se la risposta onesta è “quasi nessuno”, non sei sola. È l’esperienza della maggior parte degli adulti italiani, nonostante le ore di lezione, i compiti, le verifiche, i verbi irregolari ripetuti fino a saperli a memoria.

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Poi succede questo. Sei in vacanza, o semplicemente in fila per un gelato, e accanto a tuo figlio c’è un bambino che parla inglese. Si guardano. E tuo figlio, che a scuola prende otto, che i verbi li sa, che ha ripetuto con te i vocaboli mille volte, abbassa gli occhi e non dice niente. Non è colpa sua o della scuola.

I numeri, anzi, raccontano una scuola che sta facendo passi avanti. Secondo il Rapporto INVALSI 2025, alla fine della primaria oltre nove bambini su dieci raggiungono il livello A1 nella comprensione scritta, l’86,2% nell’ascolto. Alle medie l’82,8% arriva all’A2 nella lettura e quasi il 70% nell’ascolto, con un miglioramento costante proprio nella comprensione orale. Eppure qualcosa continua a mancare, e lo sentiamo per prime noi genitori: da un‘indagine Novakid – scuola di inglese online per bambini dai 4 ai 15 anni – condotta con il provider britannico Attest su oltre duecento famiglie italiane, l’86,5% ritiene che la scuola dovrebbe dare più spazio alle lingue straniere. Quasi uno su due è decisamente d’accordo. Contrari appena il 5,5%.

Ma non è una bocciatura. Quella distanza tra il voto in pagella e la voce che non esce non dipende da un insegnante o da un programma ma dal fatto che una lingua viva si impara in un modo, e per decenni è stata insegnata in un altro. Attraverso le regole, le schede, i test, invece che attraverso il parlare, il giocare e lo sbagliare ad alta voce.

Il momento in cui tutto è più facile

La buona notizia è che esiste un’età in cui questa distanza quasi non esiste. Imparare l’inglese da bambini è più semplice in una finestra precisa, che va dai quattro ai dodici anni ed è il periodo più favorevole allo sviluppo linguistico: i bambini imitano i suoni senza filtro, assorbono le strutture senza doverle analizzare, non traducono mentalmente dall’italiano. Fanno con l’inglese esattamente quello che hanno già fatto con la loro prima lingua.

Nessuno di noi ha imparato l’italiano studiando l’italiano. L’abbiamo assorbito stando dentro una casa in cui si parlava italiano, giocando, chiedendo, sbagliando davanti a genitori che ci correggevano ridendo, e riprovando il giorno dopo.

“Nessuno ci ha fatto sedere per insegnarci la nostra lingua madre con un libro di testo”, dice Max Azarov, CEO e cofondatore di Novakid. “Abbiamo giocato, abbiamo fatto amicizia, abbiamo sbagliato ad alta voce e siamo andati avanti. Quella non è una lezione: è un ambiente, una comunità. Ogni bambino merita lo stesso ambiente anche per la sua seconda lingua”.

Sappiamo anche che i bambini non hanno ancora paura di sbagliare. Arriverà dopo l’imbarazzo, il timore del giudizio, l’idea che esista una sola risposta corretta e che le altre siano un fallimento. Prima c’è solo la voglia di farsi capire, e quella voglia è il motore più potente che esista nell’apprendimento di una lingua. Se tuo figlio ha già dieci o undici anni non significa essere in ritardo ma avere ancora davanti la parte migliore di quella finestra.

Quello che cresce insieme alla lingua

Imparare l’inglese fin da piccoli non produce soltanto un voto migliore ma nozioni che restano molto più a lungo.

Produce sicurezza, prima di tutto: un bambino che riesce a parlare con un adulto madrelingua senza bloccarsi sta facendo un esercizio di fiducia che va ben oltre l’inglese, e che si porterà dietro anche altrove. Assicura autonomia, perché saper leggere le istruzioni di un gioco, capire un video, chiedere un’informazione da soli cambia il modo in cui un bambino sta al mondo. Dà la possibilità concreta di comunicare a livello internazionale, di fare amicizia in vacanza, di partecipare a uno scambio, di capirsi con un compagno di classe arrivato da un altro Paese. E garantisce competenze digitali, perché gran parte di ciò che i nostri figli useranno per studiare, creare e informarsi nasce e circola prima in inglese: con l’intelligenza artificiale e le piattaforme online questo è diventato ancora più vero di ieri.

Poi ci sono i vantaggi che arrivano lontano, quelli che oggi facciamo fatica a immaginare: una buona conoscenza dell’inglese acquisita precocemente alleggerisce tutto il percorso scolastico successivo e, molti anni dopo, apre porte nella scelta dell’università e del lavoro.

Come osserva Adrienne Landry, responsabile dei programmi didattici di Novakid, per le famiglie l’inglese non è più una materia aggiuntiva ma una competenza di base che accompagna i bambini per tutta la vita: uno strumento di autonomia, inclusione e opportunità.

Non una scuola, un ambiente

È qui che Novakid diventa più di una piattaforma di lezioni di inglese online per bambini. Quello che propone oggi è un ecosistema, un ambiente madrelingua senza confini, in cui i bambini parlano con insegnanti madrelingua fin dalla prima lezione, sbagliano senza penalità e costruiscono la fluidità nello stesso modo in cui hanno costruito la loro prima lingua, usandola invece di studiarla.

Nell’indagine condotta da Novakid nei suoi mercati principali, la preoccupazione numero uno, indicata da circa la metà degli intervistati con ampio margine sulle altre, non erano i voti né le certificazioni ma se il proprio figlio sarebbe stato in grado di parlare inglese con sicurezza. E, subito accanto, la fiducia del bambino, la sua disponibilità a prendere la parola, più ancora del vocabolario.

Novakid

Azarov tiene però a chiarire un punto: “Gli insegnanti fanno del loro meglio dentro una struttura che gli dà trenta bambini e sessanta minuti. Se si desse alla maggior parte di loro la libertà di insegnare come facciamo noi, la coglierebbero all’istante. Lo vediamo da quanti fanno domanda per insegnare con noi. Non si tratta di puntare il dito ma di dare ai bambini una seconda possibilità che funziona nel modo in cui funziona l’apprendimento delle lingue”.

Dalla fondazione a oggi Novakid è arrivata a un milione di famiglie in più di cinquanta Paesi, con migliaia di insegnanti madrelingua e lezioni individuali dal vivo fin dal primo incontro. L’obiettivo dichiarato non è un voto sufficiente o un corso completato, ma un bambino realmente bilingue: uno che l’inglese non lo riconosce soltanto in un test, ma lo va a cercare da solo per ordinare qualcosa, fare una battuta, attaccare discorso con qualcuno appena conosciuto.

Un mondo più grande

“Ogni genitore è già un buon genitore”, dice ancora Azarov. “Questa è la decisione che trasforma un buon genitore in un genitore straordinario, presa finché è ancora facile, finché l’orecchio del bambino è al massimo della sua sensibilità.”

Ogni madre cerca strumenti diversi per accompagnare la crescita dei figli: per qualcuna è lo sport, per altre la musica, un viaggio, un’esperienza nuova. Nessuna di queste scelte nasce dal senso di colpa ma dal fatto che conosciamo il potenziale dei nostri figli e vogliamo dargli spazio.

Anche una lingua può essere una di queste scelte. Non una materia in più da studiare, ma una stanza in più in cui stare. E poi un’altra, e un’altra ancora: più persone, più luoghi, più possibilità.

Perché crescendo, a volte, una stanza sola non basta più.

Ti servirà un mondo più grande.

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