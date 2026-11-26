L'immensa campionessa Federica Brignone ha alle spalle una super mamma, sciatrice come lei che ha dedicato la vita allo sport

ANSA Federica Brignone

Dietro la carriera leggendaria di Federica Brignone, culminata nel suo ritiro del 25 novembre 2026, c’è una figura altrettanto iconica dello sport italiano: parliamo di sua madre, Maria Rosa “Ninna” Quario. Ex fuoriclasse dello sci azzurro negli anni della celebre Valanga Rosa e poi giornalista sportiva di lungo corso e autrice, l’atleta ha condiviso con la figlia non soltanto l’amore per la montagna, ma anche la profonda conoscenza delle gioie e delle paure che accompagnano la vita agonistica.

Dagli esordi nella Valanga Rosa ai successi nello slalom

Classe 1961, Maria Rosa Carla Anita Quario (detta “Ninna”) è nata a Milano ma da oltre 30 anni vive a La Salle, in Valle d’Aosta.

Scopre gli sci a soli 3 anni grazie ai genitori e, dotata di un fisico minuto ma di una sciata aggressiva ed elegante, diventa una delle migliori specialiste dello slalom speciale tra la fine degli anni Settanta e i primi anni Ottanta. Insieme a Claudia Giordani, Daniela Zini e Paoletta Magoni forma la leggendaria Valanga Rosa.

Il suo talento esplode da giovanissima. Era il 1979 quando a Mellau, in Austria, a soli 17 anni conquista la prima delle sue quattro vittorie in Coppa del Mondo. Nell’arco della sua brillante carriera internazionale, conclusa nel febbraio 1986, “Ninna” raccoglie 15 podi nel circuito maggiore, sette medaglie ai Campionati italiani e partecipa a due Olimpiadi.

La carriera da giornalista dopo gli sci

Appesi gli sci al chiodo, Ninna Quario non lascia mai davvero il Circo Bianco, trasferendo la propria esperienza nella carriera giornalistica. Iscritta all’albo dei professionisti della Valle d’Aosta dal 2001, scrive per testate come Il Giornale, raccontando oltre 35 stagioni di Coppa del Mondo, nove Olimpiadi e sedici Mondiali.

Nel novembre 2025, esordisce anche come scrittrice pubblicando il memoir Due vite. Lo slalom parallelo con mia figlia Federica Brignone, nato dai diari personali custoditi fin dall’età di 13 anni e in cui intreccia sport, maternità e racconti di famiglia. Qui spiega cosa significhi osservare le discese di una figlia con lo sguardo tecnico dell’ex atleta, ma anche col cuore apprensivo di una madre.

Il legame con la figlia Federica Brignone

Ed è questo cuore che torna, nel novembre 2026, quando la figlia Federica Brignone annuncia ufficialmente di ritirarsi dalle gare. Dal matrimonio poi terminato con il maestro di sci Daniele Brignone, Ninna ha avuto sia Federica che Davide, che della sorella è stato allenatore.

La Brignone è diventata l’italiana più vincente di sempre, con due Coppe del Mondo generali e 37 successi nel circuito, ma l’infortunio dell’aprile 2025 ha cambiato tutto. Nonostante ciò, è riuscita a vincere uno straordinario doppio oro olimpico a Milano-Cortina 2026, ma è stata costretta infine a ritirarsi.

“Il suo video mi ha molto commosso – ha spiegato Quario alla Gazzetta dello Sport -. Quando ho letto il flash ‘Federica Brignone si ritira’ mi ha fatto uno strano effetto. Sapevo che prima o poi sarebbe successo, certo. Però vederlo nero su bianco mi ha provocato una forte sensazione. Questa decisione è stata presa in modo giusto e mi è piaciuto anche il modo di annunciarlo”.