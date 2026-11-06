Getty Images Talita von Fürstenberg

Lei è la nipote di Diane von Fürstenberg, lui l’erede del paradiso messicano costruito dal nonno torinese. Talita von Fürstenberg e Rocco Brignone de Brabant si sposano nel weekend del 7-8 novembre a Careyes, sulla costa del Jalisco, in Messico, alla presenza (ovviamente) di aristocratici, Reali e volti della moda. I festeggiamenti sono già cominciati e la cornice promette di essere all’altezza delle attese: un angolo di giungla affacciato sull’oceano Pacifico che, per i due, amici fin da bambini, è anche un ritorno al luogo in cui tutto è cominciato.

Le nozze di Talita von Fürstenberg e Rocco Brignone: i dettagli

Il conto alla rovescia è finito giovedì 5 novembre, con un ricevimento di benvenuto per rompere il ghiaccio tra gli invitati, come ha anticipato la stampa messicana. Tra i primi ad arrivare ci sono Marie-Chantal di Grecia, zia materna della sposa, e il marito Pavlos di Grecia, insieme ai figli Maria-Olympia e Achileas, cugini e confidenti di Talita. E ancora zii, parenti e amici delle due famiglie, oltre ai diversi esponenti dell’aristocrazia europea, dell’imprenditoria e del fashion system.

Sul resto del programma le famiglie mantengono il massimo riserbo, e il grande mistero resta l’abito. Il nome che circola con più insistenza è quello di Monique Lhuillier, stilista specializzata in moda sposa e amica della sposa, che nell’ottobre 2025 aveva assistito alla sfilata bridal della designer a New York. C’è però chi non esclude un omaggio di famiglia: alla cena di fidanzamento Talita aveva scelto un abito bianco in seta senza spalline con un leggero strascico firmato DVF, la maison della nonna.

L’attesa, in effetti, è stata lunga. Per mesi si era parlato di nozze estive, ipotizzate per i primi giorni di agosto, e a luglio Talita aveva festeggiato l’addio al nubilato in Sardegna. Alla fine la scelta è caduta sul Messico, e non è difficile capire perché. Careyes è la creatura del nonno dello sposo, Gian Franco Brignone, banchiere nato a Torino, che arrivò su questo tratto di costa nel 1968, quando non c’erano strade, ma solo giungla, spiagge, scogliere e mangrovie.

Talita von Fürstenberg e Rocco Brignone, prima amici d’infanzia e poi sposi

La loro storia è nata proprio tra queste ville colorate. La famiglia di Talita aveva una proprietà a Careyes e i due si conoscono da quando erano bambini; prima l’amicizia, poi l’amore. Il 1° agosto 2025 è stata nonna Diane ad annunciare il fidanzamento sui social, e Talita aveva affidato a Instagram parole piene di emozione: “Per sempre. Ti amo così tanto che il cuore mi scoppia”.

Nata il 7 maggio 1999, Talita è figlia del Principe Alexander von Fürstenberg e di Alexandra Miller, una delle celebri sorelle Miller, figlie del cofondatore di DFS (Duty Free Shoppers) Robert Warren Miller. Rocco, terza generazione dei Brignone, è figlio di Filippo e di Karina de Brabant, grande amica di Marie-Chantal di Grecia.

Lontano dal resort di famiglia si è costruito una strada da imprenditore nel mondo della tequila, con base a New York. Un legame, quello tra le due famiglie, che questo fine settimana diventerà ufficiale nel posto più giusto: là dove tutto ha avuto inizio per Talita e Rocco.