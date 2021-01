Morto di overdose a 24 anni il figlio dell’ex top model Stephanie Seymour

editato in: da

Stephanie Seymour: la carriera da top model e la morte del figlio Harry Brant a 24 anni

Il figlio dell’ex top model anni ’90 Stephanie Seymour, Harry Brant, è morto all’età di 24 anni per una overdose di droga dopo una lunga battaglia contro la dipendenza.

Harry è stato trovato senza vita domenica dopo aver subito un’overdose accidentale di farmaci da prescrizione, secondo quanto riportato dal New York Times. Il ragazzo era il figlio della top model Stephanie Seymour, 52 anni, e del marito miliardario Peter Brant, 73

Lui e il fratello Peter II, 27 anni, avevano fondato una linea di trucco unisex insieme a MAC chiamata Brant Brothers. Harry era anche stato giornalista per la rivista Interview di proprietà del padre che sperava di potergli assegnare un ruolo creativo più ampio dopo che il ragazzo era stato in rehab quest’anno e sembrava aver recuperato.

In realtà, nelle ultime settimane Harry aveva avuto una ricaduta, tanto che la sua morte, secondo quanto riferito dai media, è avvenuta pochi giorni prima che rientrasse nuovamente in riabilitazione.

La sua famiglia ha dichiarato in un comunicato ufficiale: “Saremo per sempre rattristati dalla consapevolezza che la sua vita sia stata bruscamente interrotta da questa malattia devastante. Ha vissuto tanto nei suoi 24 anni, ma non avremo mai la possibilità di vedere quanto Harry avrebbe potuto fare di più”.

Stephanie Seymour, classe 1968, la cui carriera di modella è esplosa negli anni ’90, è apparsa sulla copertina di Vogue e in numerosi numeri di Sports Illustrated, è stata una delle principali modelle di lingerie e per Victoria’s Secret e ha rappresentato, insieme ad altre celebri colleghe, il momento d’oro delle top model di quegli anni.

Nel libro del 2006 In Vogue, The Illustrated History of the World’s Most Famous Fashion Magazine, Seymour è citata tra le “top model più famose” insieme a Linda Evangelista, Christy Turlington, Cindy Crawford e Naomi Campbell.

Molti la ricorderanno anche per alcuni celebri amori patinati. Come quello per con Axl Rose, cantante dei Guns N’ Roses. È infatti proprio Stephanie, bellissima e giovanissima, la protagonista due celebri video del gruppo, tratti da canzoni meravigliose: Don’t Cry e November Rain.