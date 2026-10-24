GF Vip, per il bacio tra Piera Meloni e Alessandro Roncaccia serviva Ghost. Jonathan Kashanian riabbraccia la mamma

Getty Images Ilary Blasi

Per far baciare Piera Meloni e Alessandro Roncaccia, al Grande Fratello Vip è servito un film del 1990. Il bacio è arrivato alla fine del remake di Ghost che i concorrenti hanno girato in settimana, e Ilary Blasi ha scherzato: “Ce l’abbiamo fatta”.

Prima, però, la conduttrice si sarebbe concessa una finta. Avrebbe annunciato “il bacio che tutta Italia aspettava” e mandato in onda quelli di Alex Belli nel remake dell’Odissea, con i due ragazzi già convinti (finalmente) di essere i protagonisti della clip. “Non gli abbiamo voluto dare soddisfazione”, avrebbe spiegato alle opinioniste. Alessandro Roncaccia, a bacio vero finalmente in onda, l’ha presa con sollievo: “Era ora, non ce la facevo più”. Piera Meloni, che nella Casa ha chiuso con il fidanzato Gian Marco Ciaccia, l’ha messa sul mestiere: “Ci siamo calati nella parte”. Finito il sipario, non se ne riparlerà mai più.

Giulia Provvedi e Giancarlo Danto immuni, vestiti da pappagalli

La puntata si è aperta con due concorrenti in meno in salone. Giulia Provvedi e Giancarlo Danto erano in giardino, chiusi in una voliera e vestiti da pappagalli, al termine di una prova che chiedeva loro di vivere da uccelli per due giorni. Prova superata, e niente nomination per entrambi. Due giorni in gabbia in cambio dell’immunità: di questi tempi, nella Casa, un affare. E come direbbero i giovani, “scena super cringe” sul momento del balletto.

Il primo verdetto e la poltrona di Marina La Rosa

Il televoto ha salvato per primi Alessandro Roncaccia, Andreas Müller e Megan Ria. Restano a rischio Guendalina Tavassi, Marina La Rosa, Jonathan Kashanian e Giacomo Gallani, e uno di loro dovrà lasciare la Casa. Marina La Rosa, intanto, è finita sulla poltrona che scotta per aver boicottato la spesa, e lo studio si è diviso subito: Cesara Buonamici con lei “senza se e senza ma”, Selvaggia Lucarelli decisamente meno, con un rassicurante “Il ruolo della cattiva è tuo, stai serena”.

Ilary Blasi ha poi messo Valeria Marini davanti a un video che la incastra: frasi lanciate contro alcune compagne e poi negate. In mattinata avrebbe definito insopportabili Marina La Rosa e Guendalina Tavassi, salvo sostenere poco dopo che parlava del freddo. “Lei passa il tempo a offendere per poi ritrattare”, ha tagliato corto Guendalina Tavassi. Dopo la lite in diretta con Giulia Provvedi di lunedì, la settimana di Valeria Marini non è migliorata.

Biscotti leccati e avocado per vendetta

A volte ci chiediamo se gli inquilini della casa abbiano sbagliato reality o se siano confusi, si parla di cibo in continuazione e addirittura ci sono scene surreali e veramente orribili. Il caso della settimana è stato il pacco di biscotti di Guendalina Tavassi, che li aveva leccati perché nessuno li toccasse.

I giovani della Casa li hanno finiti lo stesso, di notte, e Alessandro Roncaccia l’ha ammesso senza giri di parole. Lei avrebbe risposto mangiando uno dei pochi avocado a disposizione. Andreas Müller, ripreso con le mani tra i capelli, ha riassunto la situazione: “Trovo surreale che questa edizione sia concentrata sul cibo”.

Jonathan Kashanian e la sorpresa della mamma Yaffa

Poi un rider ha citofonato con un pacco per Jonathan Kashanian. Dentro, una cloche d’argento con un piatto tipico preparato dalla mamma Yaffa, che lo aspettava nel Localino. “Questo non è un piatto di cibo, è un piatto d’amore”, ha detto lui prima dell’abbraccio. Insieme hanno rivisto le confidenze dei giorni scorsi sulle difficoltà in amore e sul desiderio di diventare padre, con Jonathan Kashanian a ribadire che i genitori, per lui, vengono prima di tutto. Prima di andarsene, la mamma gli avrebbe chiesto di non considerarsi un fallimento.

Cesara Buonamici ha chiuso il discorso con prudenza: “Il suo è un tema complesso che non possiamo sviluppare in una serata del Grande Fratello”. Detto nella serata dei biscotti leccati, suona quasi come una dichiarazione di poetica.