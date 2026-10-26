Ilary Blasi perde la pazienza al GF Vip dopo lo scontro Roncaccia-Alex Belli

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Era inevitabile: la nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda il 26 ottobre 2026, è iniziata con un confronto fra Alex Belli e Alessandro Roncaccia. Un chiarimento arrivato dopo la rissa sfiorata dello scorso appuntamento e le accuse alla coppia formata con Piera Meloni.

Alex Belli e Roncaccia: il confronto al GF Vip

L’ultima puntata del Grande Fratello Vip verrà ricordata sicuramente per via dello scontro fra Alessandro Roncaccia e Alex Belli. La lite, scoppiata per via di alcune accuse fatte dall’attore nei confronti della coppia formata con Piera Meloni, è degenerata in pochi secondi, fra insulti e una rissa sfiorata.

Alex e Roncaccia infatti sono quasi arrivati alle mani, con gli altri inquilini impegnati a fermarli per evitare il peggio. “Siete andati oltre il limiti tollerabili”, ha esordito Ilary Blasi, riprendendo i due concorrenti che, all’interno della Nuvola, si sono scusati.

“Hanno toccato la mia famiglia”, ha commentato Belli, cercando di spiegare le sue posizioni e provocando Alessandro Roncaccia, accusato di passare le sue giornate a dormire, senza preoccuparsi di Piera Meloni, indifferente a tutto. “Chiarisco con il pubblico che è stata toccata la mia famiglia, mio figlio, un’edizione di anni fa, sfido chiunque a non reagire. Quello che recrimino è quello che succede qui. Non basta essere alto 1.90 per essere l’ottavo Re di Roma!”

A quel punto Ilary Blasi ha invitato Piera Meloni a raggiungere i due per dire la sua. “Sei tu che parli sempre di queste cose”, ha risposto l’influencer.

Sulla vicenda è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, secondo cui la storia d’amore fra Piera e Roncaccia sarebbe piuttosto tiepida e poco appassionante. “La vostra storia non decolla”, ha detto, scatenando la reazione di Roncaccia che ha replicato ironicamente: “Mi dispiace se non ti appassioniamo Selvaggia”.

Ilary Blasi perde la pazienza e si arrabbia al GF Vip

Di fronte all’atteggiamento dei due ragazzi, Ilary Blasi non si è trattenuta e, con la sua consueta spontaneità, ha replicato, spazientita: “Se parliamo della vostra coppia vi arrabbiate, se non ne parliamo ci rimanete male!”. Uno sfogo che ha scatenato gli applausi del pubblico.

“Io trovo Alex un super concorrente – ha commentato Cesara -, se non ci fossi stato tu, i comodini starebbero ancora dormendo. Quando perdi il controllo mi piaci, il faccia a faccia invece non mi è piaciuto. Varsi e Roncaccia sono andati troppo sul personale per i miei gusti”.

Lo scontro non è finito qui. Perché nel confronto si è inserito anche Varsi, chiamato a rispondere di alcune frasi durissime pronunciate contro Alex Belli. Ilary Blasi ha chiesto al concorrente del GF Vip di commentare insulti pesantissimi nei confronti dell’attore come “viscido”, “schifoso” e “attore da quattro soldi”.

Arrivato nella Nuvola, di fronte ad Alex Belli, Varsi ha ribadito e confermato gli insulti con una risata. Un atteggiamento che ha fatto infuriare l’attore. “Io non ci sto a farmi insultare da due ragazzini da 25enni”, ha sbottato Belli che, furioso, ha lasciato la stanza, tornando in salotto e sottraendosi al confronto.

A Varsi, rimasto solo nella Nuvola, non è restato che tornare in casa, scusandosi con il coinquilino per le sue parole.