GF Vip, Valeria Marini difende Alex Belli dopo la fuga in diretta e le accuse

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Ilary Blasi

Al Grande Fratello Vip è Alex Belli show e dopo la sfuriata dell’attore nel corso della diretta con Ilary Blasi, Valeria Marini sembra rimasta fra i pochi disposti a difenderlo.

La fuga di Alex Belli al GF Vip: prende a calci la porta e scappa

Dopo lo scontro con Roncaccia e la rissa sfiorata, anche nell’ultima puntata del GF Vip, Alex Belli è stato un grande protagonista della trasmissione. L’attore prima ha litigato con Roncaccia e Piera Meloni nella Nuvola, poi ha discusso con Marina La Rosa, che lo accusa di essere aggressivo, e Giulia Provvedi, che è scoppiata a piangere.

Infine, durante le nomination, ha perso il controllo. Di fronte alle critiche degli altri inquilini ha dato vita ad una sfuriata che ha lasciato senza parole (e in palese difficoltà) anche Ilary Blasi. Prima ha preso a calci e pugni una porta, poi si è diretto in giardino, provando a uscire da un’uscita d’emergenza.

“Mi avete proprio rotto! Io me ne vado – ha tuonato Belli -. Aprite questa porta! Non è il mio Grande Fratello Vip questo, non si può fare niente qua”. Poco dopo la sfuriata l’attore si è calmato: “Ho male alla mano perché ho dato un pugno alla porta, non pensavo di farmi male. Scusate, ma ho questa cosa qui, mi scatta e reagisco così”, si è giustificato.

Valeria Marini difende Alex Belli

Il comportamento di Alex Belli è stato criticato duramente dagli altri inquilini. In particolare da Marina La Rosa che ha accusato il concorrente di essere aggressivo e troppo teatrale.

“Lui chiede scusa poi continua, e allora le scuse sono – ha affermato -. Ci sta ma non devi superare quel limite. Io ci credo ma quando dici che è così non significa che per forza deve piacere. A me non piace. Ognuno è libero di essere come vuole ma non puoi pretendere di piacere, l’aggressività non la posso concepire”.

L’unica disposta a difenderlo ancora sembra essere Valeria Marini. La showgirl, finita in nomination come meno votata della settimana, ha provato a giustificare l’atteggiamento di Belli.

“La sparata che ha fatto non è da lui, gliel’ho detto – ha confessato la concorrente -. Ha provato a chiedere scusa, guarda che Alex è un tesoro. Lui non recita, è in subbuglio, ha una personalità, ma ha esagerato. Lui voleva smuovere le acque. Non hanno tutti equilibrio, lui non recita è un artista – ha aggiunto, confermando che Belli non starebbe fingendo -. C’è sicuramente una via di mezzo, è esploso e ha un’indole teatrale”.

Nel frattempo Alex Belli si è sfogato con Andreas, diventato ormai suo confidente nella Casa di Cinecittà. Il concorrente del GF Vip ha chiarito di non essere falso: le sue reazioni sarebbero vere e non starebbe recitando.

“Non è che non ero vero prima, ma ero col freno a mano tirato – ha confessato Alex -. Ma ti piaccio o mi vedi troppo pazzo? Due maschi che si guardano e mettono un limite, tutto qui. La mia famiglia la lasci stare. Chi guarda da casa vede la verità. Se quando vi faccio vedere la parte più estrema di me non credete neppure a quella, ma cosa vi devo dire?”.