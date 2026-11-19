Ufficio stampa Rai Marina Un posto al sole

Torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996. Le vicende dei protagonisti si intrecciano nella cornice di Napoli: ecco le anticipazioni di venerdì 20 novembre 2026.

Nella puntata precedente del 19 novembre 2026

Nella puntata del 19 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Per le Cirillo arriva il drammatico confronto con Maurizio, che decide finalmente di rivelare tutta la verità sulla notte in cui sono state concepite. Le condizioni dell’uomo, però, precipitano e lo costringono a un disperato rientro in ospedale. Intanto, davanti all’inflessibilità di Alberto, Silvia e Michele devono cercare in tutta fretta una nuova casa. Per Guido è arrivato il momento di salutare il cane: dovrà affrontare le lacrime di Mariella e Lollo, oltre al severo giudizio di tutto il condominio.

Anticipazione della puntata del 20 novembre 2026

Mentre è in carcere, Greta ricorda un dettaglio del giorno in cui scoprì il corpo senza vita di Stefano Mori: un particolare che potrebbe mettere Marina nei guai. Intanto, Manuela e Serena dovranno informare Monica e Micaela del tragico epilogo che riguarda Maurizio.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 16 al 20 novembre 2026.