Un posto al sole, le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026: l’incidente pericoloso

Ufficio stampa Rai Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 2 al 6 novembre riportano al centro le storie che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano. La serie, partita nell’ottobre 1996, è arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato le 7.000 puntate. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Le richieste economiche di Marina hanno esasperato Mori, spingendola a presentarsi da lui per provare a porre fine al ricatto. Il confronto ha preso una piega inattesa. Intanto Filippo ha aiutato la moglie a ritrovare un po’ di serenità ricordandole il sostegno della famiglia, e Serena ha iniziato a comprendere che il rapporto con le sorelle e la madre potrebbe richiedere un cambio di atteggiamento.

Nel tentativo di arginare Stefano, Marina ha compiuto un gesto estremo, ma l’arrivo di Greta ha cambiato il corso degli eventi. Sul fronte del lavoro, Micaela ha ricevuto una proposta inaspettata, facendo crescere la distanza con Manuela. Le indagini della pm Cimmino, alimentate dagli elementi raccolti da Damiano, si sono concentrate su una pista che potrebbe rivelarsi sbagliata, mentre Scala ha insistito per portare in radio la vicenda di Mori e la relazione passata di Greta con Roberto.

Le indagini sull’aggressione hanno continuato a stringersi attorno a Greta, pur senza convincere Roberto della sua colpevolezza. Dopo una discussione, Rossella e Nunzio hanno faticato a ritrovare la sintonia, mentre per Gianluca si è avvicinato il momento delle dimissioni. Intanto Mariella si è sentita sempre più esclusa dalla sintonia tra Rosa e Guido. Di ritorno dalla Sicilia, Renato ha portato una notizia destinata a pesare su Silvia e Michele.

Anticipazioni della settimana dal 2 al 6 novembre

Lunedì 2 novembre 2026

Al Caffè Vulcano si celebra il Día de los Muertos con una festa in stile messicano, ma una salsa finita nel piatto sbagliato provoca un incidente che rischia di rovinare l’evento e danneggiare la reputazione del locale. Renato trova la forza di comunicare a Silvia e Michele la sua decisione di vendere la casa. La pm Lucia Cimmino mette Greta sotto pressione per dimostrarne la colpevolezza.

Martedì 3 novembre 2026

Renato è vicino a una decisione importante, destinata ad avere conseguenze per Silvia e Michele. L’incidente al Caffè Vulcano acuisce le tensioni tra i membri dello staff e spinge Diego ad aprire gli occhi. Greta prende coscienza della delicatezza della propria situazione legale e trova in Roberto un punto fermo, mentre Marina assiste in silenzio alla loro vicinanza. Alberto si rivolge a Guido e soprattutto a Mariella per risolvere un problema “bestiale”.

Mercoledì 4 novembre 2026

Roberto continua a sostenere Greta e a cercare di dimostrarne l’innocenza; a sorprenderlo è la comprensione, insolita per la situazione, mostrata da Marina. Il ricatto di Lorenza è un duro colpo per il Caffè Vulcano, ma i tre soci riconoscono gli errori commessi con Samuel e Micaela e si preparano ad affrontare il futuro più uniti. Mariella scopre che il cane che aveva terrorizzato Alberto è una sua vecchia conoscenza, ma Guido non vuole assecondare l’entusiasmo animalista della moglie.

Giovedì 5 novembre 2026

I soci del Caffè Vulcano devono fare i conti con la richiesta di Lorenza, che pretende denaro per andarsene. Silvia e Michele ricevono inoltre un’altra brutta notizia: Renato ha intenzione di vendere l’appartamento che hanno in affitto. Cristina viene avvicinata a sorpresa da una giornalista di Radio Golfo che vuole intervistarla; Roberto decide di affrontare Scala, mentre Marina è sempre più sotto pressione per tenere nascosto il proprio coinvolgimento.

Venerdì 6 novembre 2026

Dopo aver fatto capire a Scala che è meglio non mettersi contro di lui, Roberto continua a credere nell’innocenza di Greta e sospetta che il misterioso finanziatore di Mori sia coinvolto nella vicenda. Ignari dei problemi che stanno colpendo Silvia e Michele, Nunzio e Rossella guardano con entusiasmo al progetto della nuova casa. Manuela non sembra aver ancora accettato l’idea di non lavorare più in radio, mentre Micaela è pronta a condurre la sua nuova trasmissione.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il caso di Greta e il ricatto di Mori: la pm Cimmino incalza Greta, mentre Roberto continua a sostenerne l’innocenza e cerca di capire se il misterioso finanziatore di Mori abbia un ruolo nella vicenda. Marina deve fare i conti con la pressione di mantenere nascosto il proprio coinvolgimento.

• La crisi del Caffè Vulcano: un incidente durante la festa del Día de los Muertos rischia di compromettere la reputazione del locale. La richiesta di denaro di Lorenza mette ulteriormente alla prova i soci, che provano però a ricompattarsi dopo aver riconosciuto gli errori con Samuel e Micaela.

• La casa di Silvia e Michele: Renato comunica la decisione di vendere la casa e l’appartamento in affitto di Silvia e Michele è a rischio. La notizia arriva mentre Nunzio e Rossella progettano, senza sapere delle difficoltà dei due, una nuova casa.

• Radio, lavoro e nuovi impegni: Roberto affronta Scala per la vicenda di Greta e Mori. Intanto Manuela fatica ad accettare di lasciare il lavoro in radio, mentre Micaela si prepara a condurre una nuova trasmissione.

• Un problema a quattro zampe: Alberto chiede aiuto a Guido e Mariella per una questione legata a un cane. Mariella scopre di conoscere già l’animale, ma Guido non condivide il suo slancio animalista.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 26 al 30 ottobre 2026.