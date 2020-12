Fammi essere ancora tua figlia, come quella poesia di Gabriele Corsi

editato in: da

Dicono che il rapporto tra padre e figlia sia unico e speciale come forse nient’altro al mondo. Dicono che tutto nasce come per magia, come una scintilla, al primo sguardo, ma che a volte, il tempo ci mette lo zampino malamente complicando tutto.

Perché si tratta di una relazione piena di sentimenti, cruciale e densa di emotività e a volte sembra difficile gestirla. Ma per noi è stato diverso. Il principe, l’unico per me, nonché emblema dell’uomo nell’universo, una principessa, fragile e bellissima da proteggere: ecco cosa siamo stati io e te, papà.

Mi hanno detto che tu avresti influenzato in maniera perenne tutta la mia vita, le mie scelte e i miei rapporti amorosi e lo hai fatto. E ora non mi resta che dirti grazie per ciò che sei stato per me, perché guardandomi adesso non posso che essere orgogliosa della donna che sono oggi, perché assomiglio a te, papà.

Perché tu mi hai insegnato a essere donna, ma soprattutto a essere libera. Mi hai portato con te a pesca, mi hai insegnato a calciare e a non avere paura di sporcarmi col fango o di rovinare il vestitino rosa che mamma aveva stirato con tanta premura. Non mi hai mai impedito di fare quelle cose “da maschio” perché mi hai esortato a essere me stessa: forte, tenace e anche ribelle se necessario.

E tutta quella complicità, l’ammirazione reciproca, l’incoraggiamento e l’amore, oggi mi mancano troppo e non sono pronta a rinunciarci. E l’unica cosa che vorrei adesso papà, è essere ancora tua figlia, come una volta, anche solo per un altro giorno. E mentre penso a te, a noi, mi mancano le parole che vorrei dirti e scriverti. Così ho deciso di prendere in prestito quelle della meravigliosa poesia di Gabriele Corsi perché è così che mi sento oggi.