Così il padre di tua figlia le insegnerà l’amore, amandoti e rispettandoti

Quando si diventa genitori ci viene fatto un dono di un’importanza inestimabile. Un dono per noi, come persone e neo-genitori, ma anche per il mondo intero. I bambini saranno i nuovi adulti e abbiamo il compito di crescerli nel migliore dei modi, insegnando loro i valori più importanti della vita, quali l’amore e il rispetto.

In quanto bambini, i nostri cuccioli assorbono tutto ciò che li circonda, anche i nostri comportamenti. I nostri figli sono piccoli esploratori il cui compito è quello di crescere e imparare, e di trovare la propria strada attraverso la nostra guida.

Il ruolo del genitore non è facile, numerose sono le difficoltà e le preoccupazioni, specie in un mondo in cui esistono tante forme di amore che, molto spesso, vengono confuse con l’Amore vero, quello con la “A” maiuscola.

Insegnare l’amore a un bambino è fondamentale e il modo più efficace per far comprendere alla propria figlia il significato di un amore autentico è dare un esempio in casa.

Per far capire ad una bambina come un uomo dovrebbe trattare una donna, il padre, prima di tutto, dovrebbe portare rispetto alla moglie. Il ruolo di un papà è molto importante in questo aspetto, perché ha il compito di dimostrale tutto ciò che, un domani, dovrà pretendere da un uomo.

Crescendo, vostra figlia imparerà quanto siano difficili le relazioni e quanti problemi possono esserci in un matrimonio. Capirà che le sfide sono per chiunque, anche per le persone che hanno un cuore buono. Tuttavia, la cosa migliore -e anche la più difficile- che un padre possa fare è dimostrarle come ci si comporta con una donna.

Non potrete proteggerla dalle delusioni, quelle fanno parte della vita e l’aiuteranno a crescere, ma potrete insegnarle cosa significa rispettare una donna e amarla veramente.

Quindi cari mariti e papà, prima di alzare la voce con una donna (non una qualsiasi ma la madre dei vostri figli) e sminuirla, pensate a come vorreste che fosse trattata vostra figlia e iniziate a dare il buon esempio. Rispettando e amando incondizionatamente la donna che vi ha donato il vostro gioiello più prezioso.