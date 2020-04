editato in: da

Figlia mia, spero tu sia donna, coraggiosa e ribelle e che dalla vita tu possa ottenere tutto ciò che vorrai e che sognerai. Vedi, c’era un tempo in cui essere donne equivaleva a un destino di sottomissione assoluta, una vita di subordinazione totale alla famiglia e agli ordini degli uomini.

A quei tempi c’erano donne fortissime e coraggiose che hanno combattuto per la loro esistenza, per quella di tutti, per un mondo con libertà di giudizio e comportamento. Alcune hanno pagato il prezzo di un combattimento troppo sfrontato, altre invece con astuzia hanno portato a termine le loro battaglie silenziosamente.

Ecco figlia mia, io vorrei che un giorno ti ispirassi a loro e come quelle donne anche tu scelga la libertà, sempre e a ogni costo. Il mio compito sarà quello di insegnarti a essere una donna libera e indipendente, autonoma e coraggiosa. Ti insegnerò la vita.

Non ti prometto che sarà sempre facile, le donne forti fanno paura sai? Eppure il più grande riscatto di sempre lo troverai proprio in te stessa, nella scelta di non scendere mai a compromessi, di essere sempre e comunque chiunque tu voglia.

Ti insegnerò a non porre limiti ai tuoi sogni e ti auguro di fallire ogni tanto, perché solo così come una fenice potrai risorgere dalle tue ceneri. E sai, ricominciare a volte è davvero bellissimo. Ti auguro anche di trovare l’amore, quello vero e autentico ma ti avviso, nessun principe azzurro arriverà a salvarti dai tuoi periodi più bui.

Ti insegnerò a salvarti da sola, ad essere indipendente anche sentimentalmente, ad amare soprattutto te stessa perché solo trovando il tuo equilibrio arriverà l’amore vero e con quella persona potrai costruire un rapporto bellissimo che ti darà tante soddisfazioni.

Ti auguro di essere una cantante, una ballerina, un astronauta e un avvocato: io voglio che tu sia tutto ciò che vuoi essere senza alcun limite né condizionamento sociale. Spero tu ti ribellerai sempre al bullo della classe, ai dispetti di una collega gelosa e a chiunque ti rivolga delle ingiustizie. Spero tu lo faccia con coraggio e fierezza, come un’eroina dei tempi moderni.

Spero che tu sia donna e orgogliosa di esserlo, dolce e prepotente nell’amore, audace e intrepida nella vita, sempre accarezzata dal sole.