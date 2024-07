Kekko dei Modà, pausa dalla musica: “Mi scuso con tutti voi”

Fonte: Getty Images Kekko dei Modà

Un duro colpo per i fan dei Modà. Kekko Silvestre, frontman del gruppo rock che già nei primi anni 2000 aveva ottenuto un enorme successo con le loro canzoni piene di romanticismo, ha annunciato di sentire il bisogno di prendersi una pausa. Il cantante ha deciso di raccontarlo ai fan tramite un lungo messaggio Instagram.

Kekko Silvestre annuncia la pausa dalla musica

Non sempre fare della propria passione un lavoro regala unicamente gioie e soddisfazioni. Molto spesso, purtroppo, vivere sotto i riflettori può andare in collisioni con le necessità personali e il benessere di ognuno di noi e, a volte, c’è bisogno di prendersi una pausa. È quello che è successo a Kekko Silveste, frontman dei Modà, che a 22 anni dalla formazione della band che ha dato voce a moltissimi romantici ha annunciato la necessità di prendersi del tempo per sé.

Il cantante ha scelto di spiegare la sua decisione ai fan con un lungo post Instagram che riprende alcune immagini del concerto a San Siro del gruppo avvenuto nel 2014: a completare il post, un lungo messaggio in cui Kekko si apre ai suoi ammiratori spiegando di voler essere sincero sulla situazione vissuta da lui e dalla sua band a ridosso della fine del loro prossimo disco.

“Ciao a tutti romantici, manco da un po’ e vi chiedo scusa. Vi scrivo oggi a 10 anni dal nostro primo San Siro, un sogno che ci avete aiutato a realizzare e per cui vi saremo grati tutta la vita. Qualche mese fa vi avevo comunicato la fine dei lavori del nostro prossimo disco e l’inizio di quella che sarebbe potuta essere l’uscita e l’inizio del nuovo percorso live. Con voi sono sempre stato sincero e voglio continuare ad esserlo.”

Il post continua, poi con, l’annuncio del suo possibile addio alla musica: “Credo di avere bisogno ancora del tempo necessario per capire se in futuro potrò riprendere la mia attività discografica e di frontman, ma fino a quel momento non mi sento di poter promettere nulla. Mi scuso con tutti voi, e con i Modà (con cui siamo più uniti che mai). Ad oggi non posso fare altro che accettare questo momento e ascoltarmi…sicuro che mi possiate capire…Vi amo.”

I problemi personali e la scelta di prendersi una pausa

Ancora non chiaro, quindi, se quella di Kekko sarà solo una pausa o un addio definitivo al mondo della musica. La cosa certa è che il cantante ha bisogno di prendersi del tempo per se stesso e lavorare su aspetti personali che non gli permettono di vivere in piena serenità la sua carriera.

Tempo fa, il cantante si era aperto ai microfoni di Verissimo e aveva spiegato di soffrire di depressione tanto da fare fatica a muoversi. Secondo il suo neurologo, a causa dello stress e della depressione, i suoi muscoli avevano iniziato a indebolirsi.

Kekko Silvestre non è l’unica figura nota nel mondo della musica che ha deciso di parlare apertamente della sua condizione e della necessità di fermarsi: da Sangiovanni, che dopo l’ultimo Festival di Sanremo ha spiegato di non poter continuare senza ragionare su se stesso, passando per Adele fino a Colapesce e Dimartino, in molti preferiscono accantonare per un momento la carriera per dedicarsi al benessere e al riposo. Una scelta coraggiosa e un bellissimo esempio per tanti giovani che oggi possono sentirsi in difficoltà.