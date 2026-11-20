Marina è sempre più angosciata ma gli investigatori non danno peso al dettaglio, Alberto è spietato: trame di Un posto al sole dal 23 al 27 novembre

Ufficio stampa Rai Alberto, Un posto al sole

Settimana ricca di novità per Un posto al sole, la soap di Rai 3 che continua a tenere compagnia al pubblico ogni sera, dal lunedì al venerdì alle 20.50. Le puntate in onda dal 23 al 27 novembre ci riportano tra le storie e le emozioni che si intrecciano a Napoli, tra gli ambienti iconici di Palazzo Palladini e il Caffè Vulcano.

La serie, partita nell’ottobre 1996, è ormai arrivata alla sua trentesima stagione e ha superato il traguardo delle 6.800 puntate, confermandosi uno dei titoli più longevi e amati della televisione italiana. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

L’offerta di acquisto di Alberto ha messo in difficoltà Renato e accresciuto la preoccupazione di Silvia e Michele, intimoriti all’idea di perdere la loro casa. Mentre gli abitanti della Terrazza si preparavano ai lavori per dividere l’appartamento, Guido ha dovuto cercare una soluzione per il cane, dopo il rifiuto di Troncone di firmare i documenti per l’adozione. La presenza dell’animale ha inoltre esasperato Guido, che ha dato un aut aut a Mariella; anche Lollo ha sofferto per il momento del saluto.

La decisione di Renato di accettare la proposta di Alberto lo ha lasciato alle prese con i sensi di colpa, mentre Silvia e Michele hanno ricevuto un altro duro colpo e si sono messi alla ricerca di una nuova sistemazione. Intanto Micaela è apparsa sempre più immersa nella sua dark side. Maurizio, consapevole della frattura creata tra Monica e Manuela, ha preso una decisione difficile; poi, durante il confronto con le Cirillo, ha raccontato la verità sulla notte in cui sono state concepite. Le sue condizioni, però, sono peggiorate e l’uomo è stato riportato d’urgenza in ospedale.

La vicenda di Greta ha aperto un nuovo fronte per Marina: dal carcere, la donna ha ricordato un particolare del giorno in cui trovò il corpo senza vita di Stefano Mori, un dettaglio potenzialmente compromettente. Nel frattempo, Serena e Manuela hanno dovuto informare Monica e Micaela del tragico epilogo che riguarda Maurizio. Per Guido è arrivato il momento di congedarsi dal cane, sotto gli occhi commossi di Mariella e Lollo e con il giudizio del condominio.

Anticipazioni della settimana dal 23 al 27 novembre

Lunedì 23 novembre 2026

Marina apprende con angoscia che Greta ricorda la presenza di una borsa femminile in casa di Mori. Ferri informa Damiano del particolare, ma il poliziotto non sembra dargli grande peso. Delusa dall’atteggiamento di Monica, Serena accompagna Manuela a casa di Maurizio: lì le due scoprono che in passato l’uomo era molto diverso da come è diventato negli ultimi anni.

Martedì 24 novembre 2026

Silvia e Michele sono disposti ad affrontare sacrifici economici pur di trovare un appartamento adatto, ma si rendono conto che l’impresa è quasi impossibile. Damiano ottiene da Lucia Cimmino il permesso di proseguire le indagini sull’omicidio Mori e convoca in commissariato una persona che potrebbe rappresentare un pericolo per Marina. Serena, intanto, è esausta per il tentativo fallimentare di fare da mediatrice tra le donne Cirillo.

Mercoledì 25 novembre 2026

In difficoltà nella ricerca di una nuova casa, Silvia e Michele capiscono di aver bisogno di più tempo, ma Alberto non sembra disposto a concederglielo. Damiano continua a indagare per scoprire chi finanziasse Mori, mentre Marina si accorge che il cerchio si sta stringendo intorno a lei. Dopo tante incomprensioni, per le donne della famiglia Cirillo arriva il momento di chiarirsi.

Giovedì 26 novembre 2026

Cristina può finalmente incontrare la madre durante un colloquio in carcere. Marina è sul punto di confessare tutto a Roberto, ma non riesce a farlo; lui, però, potrebbe arrivare ugualmente alla verità. La tensione sulla casa esplode tra Michele, Silvia e Alberto, che finiscono su posizioni inconciliabili: a pagarne le conseguenze sarà anche Renato. Rosa rivede Pino, che le racconta della sua ultima passione.

Venerdì 27 novembre 2026

Un’intuizione spinge Ferri a provocare Marina e a metterla sotto pressione: lei cede e gli racconta la verità sul loro accordo segreto e sul suo tragico epilogo. Preoccupata per Anna, Vittoria contatta Alberto e gli chiede aiuto. Sasà escogita un’idea per superare i pregiudizi del cane ed evitare che gli ringhi contro, ma la proposta non incontra il favore di chi gli sta vicino.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Il caso Mori e Marina: il ricordo di Greta sulla borsa femminile accresce i timori di Marina. Damiano prosegue le indagini e Ferri, dopo aver intuito che qualcosa non torna, la spinge a confessare i dettagli del suo accordo segreto.

• La ricerca di una casa: Silvia e Michele faticano a trovare un appartamento e chiedono più tempo, ma Alberto non sembra intenzionato a fare concessioni. Lo scontro tra i tre si inasprisce e coinvolge anche Renato.

• I chiarimenti tra le Cirillo: Serena, provata dal ruolo di mediatrice, accompagna Manuela a casa di Maurizio. Le donne della famiglia affrontano le incomprensioni e Monica può incontrare Cristina in carcere.

• Le vicende degli altri abitanti: Rosa ritrova Pino, mentre Vittoria si rivolge ad Alberto per la preoccupazione legata ad Anna. Sasà tenta inoltre di trovare un modo per conquistare la fiducia del cane, ma la sua idea non convince chi gli è accanto.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 16 al 20 novembre 2026.