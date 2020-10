Andrea Mainardi, il tenero messaggio ad Anna Tripoli per il primo anniversario di nozze

editato in: da

Una foto e un tenero messaggio: Andrea Mainardi ha scelto di festeggiare così il primo anniversario di nozze con Anna Tripoli. Lo chef e amico di Antonella Clerici appena un anno fa aveva giurato amore eterno all’imprenditrice dopo una romantica proposta di matrimonio avvenuta di fronte alle telecamere al Grande Fratello Vip.

“12 Ottobre, il nostro primo anniversario. Già un anno… – ha scritto lo chef – […] Ricordo quel momento, quando sei entrata con tuo papà in Abbazia, quel tuo sorriso emozionato, quei pochi metri che ti separavano da me, il cuore che faceva scintille, le nostre famiglie e tutti i nostri amici lì con noi… Vorrei che quel giorno fosse tutti i giorni, vorrei sposarti ogni giorno. Sei Tu. Ti amo, tuo marito”. A un anno dalle nozze l’amore fra i due è ancora più forte e oltre ai successi professionali per entrambi è arrivata anche la serenità di coppia.

Giovane imprenditrice e donna di successo, pochi giorni fa la Tripoli aveva condiviso su Instagram un post in cui parlava del rapporto con Andrea Mainardi in occasione della sua nomina come presidente dei Giovani Imprenditori di Confindustria Brescia.

“Ragazze, scegliete un uomo che stia sempre al vostro fianco, non troppo avanti in modo da mettervi in ombra e neanche troppo indietro in modo da non riuscire a proteggervi – aveva scritto Anna -. Scegliete un uomo che vi sostiene, vi rispetta, che tifa per voi, che gioisce per i vostri traguardi e che soffre per i vostri insuccessi. Scegliete chi vi fa sentire importante e chi sa che seguire i vostri sogni non vuol dire rinunciare ad essere una brava compagna o una brava moglie, anzi aumenta la voglia di stare insieme. Siate sempre una squadra, non una semplice coppia”.

Lo chef amico di Antonella Clerici aveva risposto: “Io semplicemente penso che per un uomo la missione sia rendere felice e proteggere la propria donna. La parola che ci accomuna è COSTRUIRE, sostenendoci sempre e comunque […] Voglio ricordarmi sempre le promesse che ci siamo fatti, una di queste è prometto di essere sempre la tua spalla e di proteggerti. Conta sempre su di me amore mio”.