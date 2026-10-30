Il paradiso delle signore, le anticipazioni della settimana dal 2 al 6 novembre 2026

Ufficio stampa Rai I protagonisti de "Il paradiso delle signore"

Nuova settimana con le storie de Il paradiso delle signore, la soap opera in onda su Rai 1 dal lunedì al venerdì alle 16.10. Ecco cosa succederà ai protagonisti nelle puntate dal 2 al 6 novembre 2026, tra i nuovi problemi della casa-famiglia, le sfide professionali del grande magazzino e le difficoltà di Simona nel riprendere la danza. La serie è ambientata a Milano tra gli anni Cinquanta e Sessanta: scopri le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Al Paradiso, le difficoltà legate alla compagnia delle navi da crociera avevano messo a rischio la Caffetteria, ma Riccardo aveva aiutato Marcello a trovare una soluzione. In seguito, Marcello ha proposto a Roberto il nome di un nuovo direttore commerciale. Intanto Carla ha mostrato la propria vulnerabilità nel confronto con Umberto e Adelaide, mentre la partenza di Adelaide e Marta ha segnato un momento emozionante per la famiglia.

Le vicende di casa Puglisi si sono intrecciate con quelle di Lia, che si è confidata con Matteo sul rapporto con il padre. Matteo le ha promesso di starle vicino e l’ha aiutata anche a coltivare il desiderio di avere un Fedora. Nel frattempo, Ciro è tornato da Firenze, lasciando Concetta alle prese con le tensioni legate ad Agata; Mimmo, dopo aver nascosto una lettera della ragazza, ha ricevuto conforto da Johnny.

Sul fronte delle collezioni, Odile ha scelto di seguire la linea prêt-à-porter suggerita da Iacopo, mentre la lavorazione del rayon alla GMM si è rivelata complicata. Botteri ha sottoposto a Roberto una proposta per la nuova collezione, inizialmente accolta con qualche perplessità. A Villa Guarnieri, invece, Marta ha confidato ad Adelaide la ragione della propria preoccupazione e le due hanno ritrovato una maggiore serenità nel loro rapporto.

Anticipazioni della settimana dal 2 al 6 novembre

Lunedì 2 novembre 2026

Valter scopre che Simona ha deciso di rinunciare alla danza e prova a convincerla a cambiare idea. Al Paradiso, Roberto presenta ufficialmente Riccardo come nuovo direttore commerciale. Odile si impegna ad affrontare un serio problema nella casa-famiglia e Matteo le suggerisce una possibile soluzione.

Martedì 3 novembre 2026

Nella casa-famiglia, oltre alle pulci, emerge un altro problema. Elisa pensa che Matteo possa contribuire a contenere l’indole ribelle di Lia. Riccardo trova un’idea per il lancio della collezione natalizia, mentre Landi vorrebbe organizzare una cena di lavoro al Circolo. Iacopo si prepara a presentare una mostra dedicata al padre e Diana vuole dimostrare alla madre di valere più di quanto lei creda.

Mercoledì 4 novembre 2026

Valter chiede alle Veneri di aiutarlo a convincere Simona ad allenarsi, ma lei reagisce male. Botteri non è convinto della campagna “Ad Occhi Chiusi” ideata da Riccardo; Delia gli offre un suggerimento utile. Matteo rivela a Marcello un’informazione importante sul padre di Lia. Cesare riconosce che l’aiuto di Diana potrebbe servire a Rebecca per conquistare Filippo. L’annullamento della cena di lavoro del Paradiso riserva a Elisa una serata inaspettata.

Giovedì 5 novembre 2026

Marcello riesce a risolvere il guasto alla casa-famiglia, ma Odile insiste per sostenere le spese. Grazie a Diana, Rebecca ottiene un appuntamento con Filippo; tuttavia, sospettando che dietro l’aiuto ci sia anche Carla, decide di prendere le distanze dalla cugina. Irene capisce che Simona è una vera ballerina, ma intuisce quanto dolore lei nasconda ancora. Matteo racconta a Marcello di aver incontrato Carmine Mandalà, il padre di Lia, e gli confida i suoi dubbi su di lui.

Venerdì 6 novembre 2026

La campagna “Ad Occhi Chiusi” si rivela un successo. Roberto partecipa alla sorpresa che Irene, Johnny e Valter stanno preparando per Simona. L’entusiasmo di Mirella per i nuovi acquisti destinati alla casa-famiglia spinge Marcello a proporre a Odile di rifornirla con gli ultimi modelli di elettrodomestici. Grazie a Matteo, Lia riabbraccia il padre. Il lavoro di Riccardo procede bene, ma una telefonata lo getta nello sconforto. Quando Valter scopre della cena tra Elisa e Cesare, tra lui e sua madre nasce un litigio che degenera in un duro scontro.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

Il futuro della casa-famiglia. Tra un guasto e un ulteriore problema, Odile cerca di garantire il sostegno necessario alla struttura. Marcello risolve il guasto e propone di contribuire anche con nuovi elettrodomestici, mentre Matteo dà una mano a trovare soluzioni.

La ripartenza di Simona. Valter tenta di convincerla a tornare ad allenarsi e coinvolge le Veneri, ma la reazione di Simona mostra quanto sia delicata la questione. Irene riconosce il suo talento e comprende che la danza è legata a un dolore ancora presente.

Le novità al Paradiso. Riccardo assume ufficialmente il ruolo di direttore commerciale, trova un’idea per la collezione natalizia e propone la campagna “Ad Occhi Chiusi”, che diventa un successo. Una telefonata, però, cambia il suo stato d’animo.

Il rapporto tra Lia e suo padre. Matteo condivide con Marcello i propri dubbi dopo aver incontrato Carmine Mandalà. Nonostante le perplessità, il suo aiuto permette a Lia di riabbracciare il padre.

Nuovi intrecci sentimentali e familiari. Diana aiuta Rebecca a ottenere un appuntamento con Filippo, ma i sospetti su Carla allontanano le cugine. Intanto, la cena tra Elisa e Cesare provoca un duro scontro tra Elisa e Valter.