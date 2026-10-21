Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 22 ottobre 2026: Marta accusa strani malori

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Ufficio stampa Rai Marta, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, giovedì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 34. Ecco le anticipazioni di giovedì 22 ottobre 2026.

Nella puntata precedente

Nella puntata precedente di mercoledì 21 ottobre una telefonata di Ciro, da Firenze, mette in agitazione Concetta e getta nello sconforto Mimmo, che trova nelle parole di Johnny una ragione per guardare avanti. Al Paradiso, la lavorazione del rayon, scelto come tessuto del futuro, si rivela più complicata del previsto, ma Iacopo e Odile non intendono rinunciarci. Rebecca approfitta dell’appuntamento con Filippo Erba per offrire a Cesare l’occasione di fare pace con la sorella Chiara, ma la serata della Brugnoli non va come lei sperava. Intanto, ora che Riccardo ha risolto la sua situazione almeno in parte, Marta può partire per Roma più serena, pur provando ancora risentimento nei confronti di Adelaide. Quest’ultima decide di affidarle una lettera destinata alla madre di Marta, Margherita.

Anticipazioni della puntata del 22 ottobre 2026

Dopo aver letto la lettera, Marta ritrova un legame sereno con Adelaide, ma inizia ad accusare strani malori. Cesare confida a Elisa le sue preoccupazioni riguardo al rapporto con la sorella Chiara. Botteri presenta a Roberto un’idea semplice e versatile per la nuova collezione, che dovrà tenere testa alla GMM, mentre Odile fa una proposta concreta per risolvere il problema della lavorazione del rayon. Diana ascolta di nascosto il piano della madre e di Marco Borghi per scoprire tutto ciò che riguarda la famiglia Guarnieri-Sant’Erasmo. Riccardo confessa a Umberto di aver usato i soldi di Carla per coprire i debiti lasciati a Parigi e rimettere al sicuro la famiglia.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2026.