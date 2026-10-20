Il paradiso delle signore, le anticipazioni del 21 ottobre 2026: Concetta in agitazione per la decisione di Ciro

Ufficio stampa Rai Concetta e Ciro, "Il paradiso delle signore"

Nuovo appuntamento, mercoledì pomeriggio alle 16:10, con i protagonisti de Il paradiso delle signore, la soap opera di Rai 1 in onda dal 2015. Ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola e ambientata tra gli anni Cinquanta e Sessanta a Milano, dove davvero ci fu un negozio chiamato Paradiso delle signore, la serie è girata a Roma presso i teatri di posa Videa ed è arrivata alla puntata numero 33. Ecco le anticipazioni di mercoledì 21 ottobre.

Nella puntata precedente

Nella puntata di martedì 20 ottobre, dopo aver letto la lettera di Agata, Ciro prende una decisione avventata. Lia spera di rivedere al più presto suo padre e Matteo le rinnova la promessa di aiutarla. Intanto Odile chiarisce con Botteri la propria scelta sul prêt-à-porter, mentre i Corsi si preoccupano che riesca a tenere separate la sfera affettiva e quella professionale. Le Veneri aiutano Delia a ravvivare il suo corner, che durante la luna di miele ha perso clienti. Diana e Riccardo trovano un’inaspettata complicità, mentre Carla chiede aiuto a una persona fidata per indagare sul giovane Guarnieri.

Anticipazioni della puntata del 21 ottobre 2026

Una telefonata di Ciro, da Firenze, mette in agitazione Concetta e getta nello sconforto Mimmo, che trova nelle parole di Johnny una ragione per guardare avanti. Al Paradiso, la lavorazione del rayon, scelto come tessuto del futuro, si rivela più complicata del previsto, ma Iacopo e Odile non intendono rinunciarci. Rebecca approfitta dell’appuntamento con Filippo Erba per offrire a Cesare l’occasione di fare pace con la sorella Chiara, ma la serata della Brugnoli non andrà come lei sperava. Intanto, ora che Riccardo ha risolto la sua situazione almeno in parte, Marta può partire per Roma più serena, pur provando ancora risentimento nei confronti di Adelaide. Quest’ultima decide di affidarle una lettera destinata alla madre di Marta, Margherita.

Il paradiso delle signore va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 alle 16.10. Leggi le anticipazioni dal 19 al 23 ottobre 2026.