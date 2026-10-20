Leïla Bekhti, la camicia bianca conquista il red carpet. Voto 9
L'ottava serata della Festa del Cinema di Roma 2026 continua a regalare incontri tra grande cinema e moda, con un red carpet che alterna abiti scenografici a interpretazioni più disinvolte dell'eleganza. Tra le protagoniste c'è Leïla Bekhti, attrice francese vincitrice del premio César per Tout ce qui brille, arrivata nella Capitale per presentare Changer l'eau des fleurs, adattamento cinematografico del bestseller di Valérie Perrin diretto da Jean-Pierre Jeunet. E proprio lei dimostra che, a volte, per fare centro basta una camicia bianca. Dal taglio maschile, con colletto sollevato e maniche arrotolate, la abbina a una lunga gonna verde dalla finitura cangiante, che accarezza la silhouette e regala al look un'eleganza quasi regale. Una collana di diamanti illumina il décolleté, mentre lo chignon morbido e il trucco delicato completano un insieme sofisticato, ma mai costruito. Il lusso incontra la semplicità e il risultato è irresistibile.