Le proteine vegetali sono spesso considerate meno complete di quelle animali, ma è davvero così? Facciamo chiarezza.

iStock Frutta secca ricca di fibre e proteine vegetali

Legumi, cereali, semi e frutta secca sono fonti di proteine vegetali, fibre e altri nutrienti utili per una dieta varia.

Non serve abbinare legumi e cereali nello stesso pasto: alternare le fonti durante la giornata aiuta a introdurre gli amminoacidi essenziali.

Hummus, frutta secca e yogurt di soia possono arricchire gli spuntini, insieme a pratiche barrette vegetali a base di frutta secca.

Quando si parla di proteine, il pensiero corre spesso a carne, uova, pesce e latticini. Le fonti vegetali, invece, sono ancora circondate da qualche pregiudizio. Ma le proteine vegetali sono davvero meno complete? In realtà, legumi, cereali, semi e frutta secca possono contribuire in maniera significativa al fabbisogno giornaliero, oltre a offrire altri benefici per la salute. Basta conoscerne le caratteristiche e imparare a inserirle correttamente nell’alimentazione quotidiana.

Cosa sono le proteine

Insieme a carboidrati e grassi, le proteine sono macronutrienti indispensabili per il funzionamento dell’organismo. Servono a costruire e mantenere i tessuti, inclusi muscoli, pelle, ossa e capelli. Partecipano inoltre alla produzione di enzimi, ormoni e anticorpi, aiutano a trasportare molecole e nutrienti nel sangue e svolgono anche una funzione energetica.

Anche una lieve carenza può avere conseguenze importanti, come la perdita di massa muscolare, che a sua volta aumenta il rischio di cadute e lesioni.

Dal punto di vista chimico, sono formate da catene di amminoacidi, i loro mattoncini fondamentali. Dei 20 amminoacidi comunemente utilizzati per costruire le proteine, 9 sono essenziali: il nostro corpo non è in grado di produrli autonomamente in quantità sufficienti e deve assumerli attraverso l’alimentazione.

Dove trovare le proteine vegetali

Le proteine vegetali sono presenti soprattutto in legumi, cereali, soia, semi oleosi e frutta secca. Consumare regolarmente questi alimenti permette non solo di variare le fonti proteiche, ma anche di godere di vantaggi aggiuntivi.

Infatti, questi cibi sono ricchi anche di fibre, che nutrono i batteri intestinali, rallentano l’assorbimento degli zuccheri, favoriscono la regolarità intestinale e stimolano il senso di sazietà.

Inoltre, rispetto a diverse fonti animali, molti contengono meno grassi saturi e non apportano colesterolo. Alcuni sono anche ipocalorici e possono essere utili per chi segue un regime alimentare finalizzato alla perdita di peso.

Le proteine vegetali, dunque, non sono nutrienti di serie B. Al contrario, contribuiscono alla qualità complessiva dell’alimentazione e a soddisfare le esigenze dell’organismo.

I falsi miti da sfatare

Nonostante la loro importanza, sulle proteine vegetali circolano ancora convinzioni che possono scoraggiarne il consumo. Vediamo quali sono i principali pregiudizi e che cosa dice la scienza.

Sono proteine incomplete e quindi di qualità inferiore?

In realtà, negli alimenti vegetali sono presenti tutti gli amminoacidi essenziali, non sempre però in quantità elevate. I cereali, per esempio, sono generalmente poveri di lisina, presente invece nelle arachidi. Nei legumi l’amminoacido limitante è spesso la metionina. Questo non significa che siano alimenti di qualità inferiore: semplicemente, hanno profili amminoacidici differenti.

Gli amminoacidi presenti a basse dosi cambiano a seconda dell’alimento. Per questo, seguendo una dieta varia non si corrono rischi. Nel complesso, una dieta al 100% vegetale bilanciata ed equilibrata può fornire tutti gli amminoacidi essenziali in quantità ottimali.

Non permettono di soddisfare il fabbisogno proteico?

Anche questa è una falsa convinzione. Nella dieta onnivora, spesso, si consumano più proteine del necessario. Per un adulto sano, il riferimento generale indicato dall’EFSA (Autorità europea per la sicurezza alimentare) è di circa 0,83 grammi per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Legumi, soia, cereali, frutta secca e semi contribuiscono, con apporti differenti, a raggiungere questa quota.

Il seme oleoso con la maggior biodisponibilità di proteine vegetali è il pinolo, che però non è molto utilizzato a causa del costo e del gusto particolare. Un’ottima alternativa è rappresentata dall’arachide che, pur appartenendo alla famiglia dei legumi, dal punto di vista nutrizionale viene spesso assimilata alla frutta secca. Le barrette Ventura alle arachidi tostate e datteri, per esempio, apportano ben 11 grammi di proteine vegetali ogni 50 g.

Un’alimentazione vegetale ben pianificata, quindi, può fornire tutti gli amminoacidi essenziali e una quantità adeguata di proteine.

Sono più difficili da digerire?

Gli alimenti vegetali sono più ricchi di fibre che, favorendo il transito intestinale, possono ridurre in parte la quantità di proteine assorbite. Tuttavia, questo non rappresenta generalmente un problema perché spesso anche nelle diete vegetali si assumono molte proteine, compensando questa minore digeribilità.

Alcune persone possono avvertire gonfiore o fastidio dopo aver mangiato legumi, anche per la presenza di carboidrati fermentabili utilizzati dai batteri intestinali. Introduzione graduale, ammollo, risciacquo e cottura adeguata possono migliorarne la tollerabilità.

Bisogna abbinarle sempre nello stesso pasto?

È uno dei falsi miti più diffusi. In passato si pensava fosse necessario combinare legumi e cereali nello stesso piatto per ottenere una proteina completa. Oggi sappiamo che non è indispensabile: l’organismo è in grado di utilizzare gli amminoacidi provenienti dai diversi alimenti consumati nel corso della giornata.

Non occorre, quindi, che ogni singolo pasto apporti tutti e nove gli amminoacidi essenziali nelle giuste proporzioni. È sufficiente seguire un’alimentazione varia ed equilibrata, alternando diverse fonti proteiche vegetali.

Come combinare le proteine vegetali

Sebbene non sia necessario associare alimenti diversi nello stesso pasto, alcune combinazioni sono particolarmente interessanti dal punto di vista nutrizionale. Legumi e cereali, infatti, hanno profili amminoacidici complementari e insieme contribuiscono a fornire tutti gli amminoacidi essenziali.

Ecco alcuni abbinamenti da portare in tavola.

Pasta e ceci: i cereali apportano metionina, mentre i ceci lisina.

i cereali apportano metionina, mentre i ceci lisina. Riso e lenticchie: una combinazione tradizionale, in cui i due alimenti si completano a vicenda.

una combinazione tradizionale, in cui i due alimenti si completano a vicenda. Pane integrale e hummus: le proteine dei cereali si uniscono agli amminoacidici dei ceci.

le proteine dei cereali si uniscono agli amminoacidici dei ceci. Cereali e fagioli: un abbinamento versatile per preparare zuppe, insalate e piatti unici.

Non bisogna dimenticare anche altre fonti vegetali interessanti, come soia, tofu, tempeh, quinoa, semi di zucca, semi di canapa, mandorle, pistacchi e anche alcune verdure. Alternarle durante la settimana permette di ampliare la varietà nutrizionale della dieta.

Proteine vegetali anche negli spuntini, quali scegliere

Le proteine non sono una componente solo del pranzo o della cena. Anche gli spuntini possono contribuire all’apporto proteico quotidiano, soprattutto quando si trascorrono molte ore fuori casa o si ha poco tempo per preparare i pasti.

Frutta secca, semi oleosi, hummus con verdure e yogurt vegetali a base di soia sono alcune possibilità. Un’altra pratica alternativa è rappresentata dalle barrette proteiche, uno snack facile da trasportare e da consumare in diversi momenti della giornata.

Proprio per rispondere a questa esigenza, Ventura ha sviluppato una nuova linea di barrette proteiche vegetali a base di frutta secca, con proteine al 100% vegetali. Quattro le varianti, tutte vegane e in formato da 50 grammi. Oltre a quella alle arachidi, sono disponibili quelle:

ai pistacchi , composta principalmente da pistacchi tostati e datteri,

, composta principalmente da pistacchi tostati e datteri, alle nocciole tostate , con nocciole tostate e datteri,

, con nocciole tostate e datteri, al cioccolato e anacardi, con cacao in polvere, cioccolato fondente, anacardi e datteri.

Tutte contengono, inoltre, proteine di semi di zucca e, le varianti al pistacchio e alla nocciola, anche proteine di riso. Complessivamente ogni barretta fornisce circa 10 grammi di proteine vegetali.

Le barrette si distinguono anche per l’apporto di fibre e per alcune caratteristiche che possono essere interessanti per chi cerca uno snack vegetale: sono senza soia, lattosio e glutine. Tutti i gusti possono essere divisi a metà e condivisi con gli amici.

Una soluzione da tenere a portata di mano quando si desidera uno spuntino con proteine vegetali, senza dover rinunciare alla praticità. Costruire un’alimentazione varia ed equilibrata passa anche dalle piccole scelte quotidiane.

Fonti bibliografiche

The Impact of Plant-Based Proteins on Muscle Mass and Strength Performance: A Comprehensive Review: PubMed

Fabbisogno proteine: Efsa

Maximizing the intersection of human health and the health of the environment with regard to the amount and type of protein produced and consumed in the United States: Nutrition Reviews

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