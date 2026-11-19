Milanese di nascita, ligure di adozione, ha vissuto negli USA. Scrive di salute, benessere e scienza. Nel tempo libero ama correre, nuotare, leggere e viaggiare

iStock Olio di semi tra fake news e verità

Che l’olio extravergine di oliva sia considerato il migliore, da un punto di vista nutrizionale e di salute, non è in dubbio. Qualche perplessità, invece, rimane sugli altri olii, come quelli di semi: da tempo si dibatte sui possibili effetti sul benessere (oltreché sull’ambiente) a causa del contenuto di grassi saturi. Ora uno studio, pubblicato sulla rivista scientifica Nutriens, cerca di fare chiarezza, sfatando alcuni miti e sottolineando, invece, alcune verità meno note.

Olio di semi sotto i riflettori della scienza

Il dibattito sugli olii vegetali è più che mai vivo, soprattutto sui social dove spesso sono etichettati come “tossici”. Sono diversi i post anche su Instagram e i video su YouTube dove questi grassi vegetali sono considerati causa di infiammazione e dunque ritenuti da eliminare dalla dieta quotidiana. A indagare su quanto questi giudizi siano fondati, però, sono stati alcuni ricercatori internazionali che hanno analizzato ben 33 revisioni sistematiche e metanalisi sugli olii di semi, dunque mais, girasole, arachidi, colza, soia o lino. Particolare attenzione è stata riservata agli Omega-6 e, soprattutto, all’acido linoleico che è uno dei principali componenti di questi olii.

La verità sugli Omega-6

Gli Omega-6 sono, infatti, sono grassi polinsaturi considerati essenziali. “In particolare, il loro precursore (l’acido linoleico) non può essere sintetizzato dall’organismo, e per questo deve essere assunto con l’alimentazione”, come spiega l’IRCCS Humanitas, che chiarisce: “Gli omega 6 vengono proposti a diversi scopi, soprattutto per ridurre il rischio cardiovascolare, il colesterolo totale e quello buono, per aumentare il colesterolo buono e per prevenire il cancro”. Ma allora perché gli olii di semi sono considerati potenzialmente rischiosi? Finora si è ritenuto che un consumo elevato di acido linoleico potrebbe favorire l’infiammazione cronica, a sua volta associata a molte patologie. Secondo Clemente-Suárez V.J., coordinatore dello studio, le ricerche condotte finora, che hanno coinvolto 1.377 partecipanti, non hanno confermato un aumento generalizzato dei principali marcatori di infiammazione nel sangue. Neppure una revisione Cochrane condotta su 19 sperimentazioni avrebbe evidenziato delle differenze solide nella mortalità complessiva o nel rischio di eventi cardiovascolari in 6.461 persone osservate, che avevano assunto una quantità maggiore di Omega-6.

Cosa hanno concluso i ricercatori

Nonostante questa osservazione, gli stessi ricercatori hanno sottolineato come il non aver trovato evidenze che provassero un nesso di causa-effetto non equivale a “scagionare” gli Omega-6. La vera differenza, infatti, sarebbe data soprattutto dalle quantità di olio di semi consumate, specie se frutto di accumulo da diversi tipi di prodotto: olio per cucinare e friggere, olio contenuti nei prodotti da forno come biscotti o cracker, creme, ecc. Il vero dubbio, infatti, riguarda anche i possibili effetti a lungo termine in una assunzione massiccia di questo tipo di grassi. Se la fake news riguardo la chiara “tossicità” non c’è, dunque, resta da indagare un altro aspetto, sottolineato dai ricercatori: seguendo un principio di precauzione non sarebbe meglio ridurne la quantità a vantaggio di altri grassi, come l’olio EVO sulle cui proprietà non ci sono dubbi?

I possibili benefici e le doverose differenze

Nonostante lo scetticismo, comunque, gli studiosi invitano anche a riflettere sui rischi di una messa al bando totale degli olii vegetali, magari privilegiando i grassi di origine animale come il burro o la margarina. Anche questi ultimi, infatti, sono ricchi di grassi saturi, ma incidono maggiormente sui livelli di colesterolo LDL, quello definito “cattivo”. L’olio di girasole, per esempio, ne riduce la quantità rispetto al burro di circa 0,34 millimoli (sottomultiplo delle moli) per litro. Gli esperti, però, chiariscono anche che occorre distinguere tra olii di semi differenti: non tutti hanno le stesse proprietà e lo stesso profilo nutrizionale: quelli di girasole e mais, nello specifico, sono fonti importanti di acido linoleico, mentre l’olio di lino è più ricco di un omega-3 vegetale rispetto a quelli di soia e di colza. Per questo l’American Heart Association, nelle proprie raccomandazioni del 2026, esorta a consumare maggiormente i grassi insaturi rispetto a quelli saturi, come gli olii di semi.

Che fine ha fatto l’olio di palma?

Un discorso a parte merita, invece, l’olio di palma, che in passato era finito sul “banco degli imputati”, sia per le implicazioni in termini ambientali delle coltivazioni massive, sia per gli effetti sulla salute. Ormai da tempo sembra sparito dagli scaffali dei supermercati, dove invece campeggiano prodotti che hanno in bella mostra etichette con le diciture “senza olio di palma”, come a garanzia della loro bontà. L’olio in questione, ricavato dai frutti della palma da olio, è stato infatti utilizzato per la lavorazione di numerosi alimenti, specie da forno, ma senza esclusione di quelli del settore beauty. Il suo vantaggio è l’economicità, perché ha un costo decisamente inferiore rispetto a quello dell’olio d’oliva. Ma anche la stabilità alle alte temperature lo ha reso appetibile per l’industria alimentare, almeno fino a che non è stata condotta un’ampia campagna di sensibilizzazione nei confronti dei possibili effetti nocivi per la salute.

Fa bene o male?

Tra le caratteristiche dell’olio di palma c’è la sua composizione, con il 50% circa di grassi saturi dati soprattutto dall’acido palmitico, e la parte restante costituita da grassi monoinsaturi (l’acido oleico), mentre solo una quota minima è data da polinsaturi. Ma proprio queste peculiarità, che lo rendono molto stabile al calore e dunque ideale per la preparazione di prodotti da forno, fritture e creme, lo rendono potenzialmente “pericoloso” per la salute. La componente di grassi saturi, infatti, è collegata a un maggior rischio di colesterolo LDL, dunque a un potenziale aumento di andare incontro a malattie cardiovascolari, specie se consumato in grandi quantità e da persone predisposte a queste patologie.

Cosa dicono le linee guida

L’impatto negativo sulla biodiversità ha poi contribuito all’immagine negativa che ha portato a un minor ricorso come ingrediente da parte dell’industria dolciaria e alimentare in genere. Da un punto di vista nutrizionale, comunque, le linee guida internazionali raccomandano di limitare i grassi saturi a un massimo del 7% (arrivando non oltre il 10%) dell’apporto calorico complessivo, preferendo grassi insaturi come l’olio EVO, la frutta secca, il pesce “grasso” come il salmone o i semi oleosi.