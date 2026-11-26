Milanese di nascita, ligure di adozione, ha vissuto negli USA. Scrive di salute, benessere e scienza. Nel tempo libero ama correre, nuotare, leggere e viaggiare

IPA Andy Taylor, di cosa è morto l'ex chitarrista dei Duran Duran

È scomparso a soli 65 anni Andy Taylor: il chitarrista storico dei Duran Duran è morto a causa di un tumore alla prostata, che gli era stato diagnostica, già in avanzato stato, nel 2018. Il mondo della musica è in lutto e soprattutto rimane orfano di una figura che non solo era stata protagonista degli anni ’80, ma il cui ricordo era molto vivido anche quando, nel 2022, non aveva potuto prendere parte ai festeggiamenti degli altri componenti della ex band, proprio a causa della battaglia contro la malattia. Una patologia molto diffusa tra gli uomini, ma per le quale si stanno aprendo nuove strade e migliorano le possibilità di cura.

La scomparsa di Taylor per un tumore alla prostata

Andy Taylor è morto lunedì 23 novembre, ma la notizia è stata comunicata solo in queste ore e ha già fatto il giro del mondo, lasciando sgomenti i fan nonostante il leader dei Duran Duran avesse annunciato l’aggravamento della malattia dell’ex chitarrista proprio nei giorni scorsi. Sei anni fa Taylor aveva ricevuto la diagnosi di cancro alla prostata metastatico al quarto stadio: per questo nel 2022, quando la popolarissima band fu inserita nella Rock and Roll Hall of Fame, lui non potuto intervenire all’evento, già provato dalla malattia.

“Mi dispiace davvero tanto e sono enormemente deluso di non poterci essere. Ero entusiasta di tutto ciò; ho persino comprato una chitarra nuova”, faceva sapere in una lettera, poi letta pubblicamente da Simon Le Bon. Aveva rassicurato i fan sul fatto che in quel momento la malattia non minacciava ancora la sua vita, pur non nascondendo al pubblico che si trattava di un male incurabile.

Ora i Duran Duran in un comunicato hanno confermato: “Ha combattuto una lunga e coraggiosa battaglia contro il cancro alla prostata e si è spento serenamente a casa, lunedì 23 novembre, circondato dalla sua famiglia”.

Le cure affrontate contro il cancro: cos’è il lutezio-177

Nel 2023 Andy Taylor, che aveva in precedenza firmato alcune delle canzoni più iconiche dei Duran Duran come Rio, Hungry Like the Wolf e The Reflex, aveva raccontato di aver affrontato un percorso terapeutico che aveva previsto anche il lutezio-177. Si tratta di un trattamento che prevede la somministrazione di un radiofarmaco, in alcuni casi di diagnosi di tumore alla prostata metastatico e che permette di allungare l’aspettativa di vita, pur senza consentire la guarigione.

Come spiega la Fondazione Umberto Veronesi, “L’utilizzo del radiofarmaco 177Lu-PSMA-617 nei pazienti con tumore della prostata castrazione resistente, in aggiunta alla terapie convenzionali, è in grado di ridurre del 38% il rischio di morte a 4 mesi e del 60% il rischio di progressione rispetto alla terapia standard”.

Come emerso da uno studio, presentato al congresso dell’American Society of Clinical Oncology (ASCO) e che rappresenta il principale appuntamento mondiale dedicato alla lotta al cancro, si tratta di una delle più nuove strategie terapeutiche in grado di riconoscere selettivamente l’antigene di una particolare forma oncologica e di veicolare il farmaco solo dove serve, dunque seguendo la strada della medicina di precisione.

Il tumore alla prostata, primo per diagnosi tra gli uomini

“Il tumore della prostata è una forma di cancro che si sviluppa nella ghiandola prostatica. In Italia, nel solo 2020, si sono registrate oltre 36 mila nuove diagnosi.

Tra questi, il più insidioso è il tumore della prostata resistente alla castrazione, una neoplasia che cresce nonostante l’utilizzo di trattamenti ormonali che abbassano il testosterone – spiega la Fondazione Umberto Veronesi – Se in metastasi, questo tipo di tumore presenta una sopravvivenza del 30% a 5 anni dalla diagnosi.

Nonostante il dato possa apparire esiguo, tuttavia è superiore a quello di qualche anno fa: circa 10 anni fa l’aspettativa di vita, infatti, non superava i 6 mesi.

Una medicina sempre più di precisione

La ricerca, dunque, prosegue per cercare di mettere a punto sempre nuove terapie e soprattutto sempre più mirate. I dati indicano che oltre l’80% delle neoplasie alla prostata hanno in comune la presenza in quantità elevate di un biomarcatore chiamato “Antigene di Membrana Specifico della Prostata” (PSMA).

È su questa caratteristica che si è focalizzata la ricerca, con studi specifici come quello che ha portato a mettere a punto il 177Lu-PSMA-617: si tratta di “un radiofarmaco capace di emettere radiazioni – e quindi distruggere le cellule – una volta legatosi al bersaglio PSMA.

Nello studio VISION presentato ad ASCO gli uomini trattati con 177Lu-PSMA-617 in aggiunta al miglior standard di cura hanno ottenuto una riduzione del 38% del rischio di morte (beneficio medio di sopravvivenza globale di 4 mesi) e del 60% del rischio di progressione della malattia rilevata radiograficamente o di morte (beneficio medio di sopravvivenza libera da progressione di malattia di 5 mesi) rispetto al miglior standard di cura da solo”, ricorda la Fondazione Veronesi.

Tumore alla prostata: numeri, diagnosi, sintomi e cure attuali

Come spiega l’Istituto Superiore di Sanità, “Il cancro della prostata è il tumore maschile più diffuso in Italia e nei paesi industrializzati. In Italia l’incidenza del tumore della prostata è di circa 40.200 nuove diagnosi stimate nel 2024. L’incidenza è in crescita, principalmente a causa dell’invecchiamento della popolazione e della maggiore diffusione di test come il PSA”.

Ad essere coinvolta è dunque la prostata, una piccola ghiandola dell’apparato genitale maschile, che si trova al di sotto della vescica. “In condizioni normali, ha le dimensioni di una noce, ma con il passare degli anni o a causa di alcune malattie può ingrossarsi fino a dare disturbi soprattutto di tipo urinario”.

Come sottolineano gli esperti dell’ISS “tipicamente, il tumore della prostata è un tumore a crescita lenta, ma può avere vari gradi di aggressività. Alcune forme sono indolenti e non evolvono in modo pericoloso durante la vita del paziente, altre possono essere aggressive e metastatizzare”, come nel caso di Andy Taylor.

“Le terapie per il tumore alla prostata variano in base allo stadio della malattia e includono prostatectomia radicale (rimozione della prostata), radioterapia, terapia ormonale (per bloccare il testosterone), chemioterapia e nuove opzioni come la terapia focale e i PARP inibitori, nonché l’immunoterapia”.