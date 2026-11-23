Da quando è stato riattivato il monitoraggio di RespiVirNet si è notato un aumento di casi, che potrebbe toccare il massimo in anticipo rispetto agli ultimi anni

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iStock Quando arriverà il picco influenzale

Continua a crescere la curva dei contagi da influenza, che da qualche giorno è tornata ad essere monitorata dalla rete di sorveglianza RespiVirNet dell’Istituto Superiore di Sanità. Secondo il primo rapporto della stagione 2026-2027, tra il 2 e l’8 novembre in Italia si contavano oltre 478mila casi di infezione respiratoria acuta: circa 8,5 ogni mille assistiti. Dall’inizio della sorveglianza, però, la stima arriva a circa 1,74 milioni di episodi e le previsioni sono di continua a progressiva crescita. Confrontando l’andamento rispetto a quello delle ultime stagioni, dagli esperti arriva una previsione su quando si potrà raggiungere il picco.

Quando si prevede il picco

“Confrontando l’andamento delle ultime settimane con quello delle stagioni precedenti, possiamo ipotizzare che il picco si collochi tra le festività natalizie e la prima metà di gennaio, pur non potendo escludere un anticipo a dicembre o uno slittamento verso la fine di gennaio”. Così il virologo Fabrizio Pregliasco prevede che potrebbero salire i numeri dell’influenza nelle prossime settimane e mentre manca un mese a Natale. Secondo il Direttore della Scuola di specializzazione in igiene e medicina preventiva Università degli Studi di Milano e past president di Anpas, “La stagione 2022-2023 ha avuto un picco precoce, già tra novembre e dicembre; quella 2023-2024 a fine dicembre, mentre nel 2024-2025 il massimo è arrivato nella seconda metà di gennaio. Anche lo scorso inverno abbiamo osservato un picco anticipato rispetto alle stagioni più tardive. Non dobbiamo quindi confondere una previsione con una certezza”.

Stagione in anticipo e da non sottovalutare

Come spiega ancora Pregliasco, “Il messaggio ai cittadini è semplice: non aspettiamo il picco. Siamo ancora in una fase utile per vaccinarsi, soprattutto per anziani, persone fragili e soggetti con patologie croniche. La vaccinazione richiede generalmente circa due settimane per sviluppare una risposta protettiva e rappresenta uno strumento importante per ridurre il rischio di complicanze, ricoveri e forme gravi. L’obiettivo non è creare allarme, ma arrivare preparati al periodo di maggiore circolazione dei virus respiratori”.

L’appello a vaccinarsi, anche per la salute del cuore

Un appello analogo era giunto solo poche ore fa anche dai cardiologi. “La vaccinazione antinfluenzale rappresenta oggi un pilastro imprescindibile della prevenzione cardiovascolare al pari delle terapie farmacologiche quotidiane”, ha spiegato Furio Colivicchi, presidente Hcf Fondazione Anmco per il Tuo cuore Ets e direttore Uoc cardiologia clinica e riabilitativa dell’ospedale San Filippo Neri di Roma – Le evidenze cliniche fotografano una realtà che non possiamo ignorare: si registra infatti un aumento fino a sei volte del rischio di infarto miocardico nella settimana successiva all’influenza, il raddoppio del rischio di eventi cardiovascolari acuti negli anziani anche in presenza di una forma influenzale lieve, e un aumento del 12% del rischio di eventi cardiaci acuti negli adulti ricoverati per influenza, con un significativo impatto sulla mortalità”.

Come riconoscere l’influenza 2026: la variante K

Intanto resta fondamentale riconoscerei sintomi dell’influenza 2026 da altre patologie respiratorie anche molto simili. Dalle prime evidenze si tratta di campanelli d’allarme classici, indicati da Epicentro, il portale dell’Istituto Superiore di Sanità, in febbre alta oltre i 38 °C che compare all’improvviso, dolori muscolari, mal di testa, stanchezza marcata e tosse secca, generalmente dopo un’incubazione di 1-2 giorni. Al momento la variante predominante resta la K del virus influenzale A(H3N2). Anche nella stagione europea 2025-2026, da settembre a gennaio, è stato il ceppo dominante: secondo una sintesi di 9 studi europei effettuati in 19 Paesi e pubblicata su Eurosurveillance a febbraio 2026, il vaccino predisposto e attualmente disponibile ha un’efficacia del 25-45% contro l’influenza A e del 47-72% nei bambini. In questi giorni, però, stanno circolando anche altri virus respiratori che possono dare una sintomatologia confondibile con quella influenzale. Si tratta di Covid, raffreddore e i virus intestinali.

La concomitanza con il Covid

Al momento, infatti, si segnala anche un aumento dei casi di Covid, specie tra i giovani. In questo caso la prevalenza spetta alla variante denominata “Cicada” (la BA.3.2, una discendente di Omicron). Come chiarito in un report pubblicato da Gavi-The Vaccine Alliance, per l’Organizzazione Mondiale della Sanità è una “variante sotto monitoraggio” fin dal 5 dicembre dello scorso anno, ma con un rischio aggiuntivo per la salute pubblica classificato come basso: significa che non ci sono dati che indichino una maggiore gravità, né sintomi differenti rispetto alle altre varianti Omicron. Tra le infezioni respiratorie al momento le più comuni sono dovute al rhinovirus (25,7%), responsabile del raffreddore comune, seguito dai virus parainfluenzali (17,1%) e dagli adenovirus (8,6%).

La riattivazione di RespiVirNet: perché è importante

A garantire un monitoraggio ad ampio raggio, comunque, è ora la rete di sorveglianza RespiVirNet, riattivata dopo la sospensione delle rilevazioni alla fine della scorsa stagione influenzale. I primi dati mostrano come il 6,5% dei campioni analizzati risulta positivo all’influenza, mentre una parte consistente dei disturbi respiratori è attualmente attribuibile ad altri virus. La piattaforma, come spiega l’ISS, quest’anno “è stata appositamente modificata per acquisire dati privi di identificativi personali. Questo comporta alcune limitazioni che riducono in parte la qualità dei dati pur consentendo le attività di monitoraggio previste. Non tutte le Regioni e non tutti i laboratori hanno inviato dati al sistema di sorveglianza”, ma rimane uno strumento fondamentale per monitorare la diffusione dei virus e adottare, in caso di necessità, le opportune iniziative a tutela della salute pubblica.