Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

Amazon Lo scaldasalviette è la soluzione efficace e poco ingombrante

In autunno e in inverno, alzarsi la mattina diventa una piccola sfida perché lasciare il caldo del letto per “tuffarsi” nel freddo del bagno non è piacevole. Per trasformare la stanza in un luogo di relax e non farci rimpiangere il tepore del letto, non servono grandi interventi: basta scegliere gli accessori giusti.

Tra le soluzioni più gettonate e che non hanno bisogno di interventi di muratura, c’è lo scaldasalviette elettrico.

Il modello della Cecotec ReadyWarm 9000 Twin Towel combina entrambe le funzioni e soprattutto, non occupa spazio sul pavimento perché lo puoi montare a parete. Se tutto questo ti sembra abbastanza, Cecotec ha un’altra sorpresa ancora più interessante: lo scaldasalviette ancora per poco tempo è in offerta a un prezzo davvero conveniente che non ti farà pentire di averlo acquistato e renderà ogni risveglio molto più piacevole.

Uno scaldasalviette dalle caratteristiche uniche

Di solito quando scegliamo di inserire un apparecchio elettrico nel bagno, spesso ci orientiamo verso una stufetta, ma lo scaldasalviette di Cecotec è l’alternativa che ti soddisferà perché ha una serie di caratteristiche interessanti:

Potenza di 500 W, in grado di riscaldare ambienti fino a 8 m²

Doppia modalità TwinHeat per scaldare gli ambienti e mantenere in caldo gli asciugamani

Timer di due ore con spegnimento automatico

Display a LED per avere la temperatura sempre sotto controllo

Protezione IP24 contro gli schizzi d’acqua

Lo scaldasalviette versatile

Come abbiamo visto, una delle caratteristiche che rende lo scaldasalviette Cecotec ReadyWarm 9000 Twin Towel l’affare della stagione, non è solo il prezzo scontato, ma la doppia funzione, devi semplicemente decidere come sfruttarlo. Se vuoi avere un bagno caldo al risveglio, ReadyWarm 9000 si comporta come il più classico dei termosifoni e riesce a riscaldare ambienti fino a 8 m², perfetto per i bagni di piccole e medie dimensioni.

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Se invece ogni volta che esci dalla doccia o dopo aver fatto il bagno vuoi essere accolto da un asciugamano caldo e morbido, il dispositivo di Cecotec si trasforma in un pratico scaldasalviette che ti regala un comfort extra, ma non solo. Grazie alla funzione flashdrive non solo mantiene in caldo accappatoi e asciugamani, ma dopo la doccia li puoi asciugare in pochi minuti e averli sempre pronti all’uso.

Il dispositivo facile da usare

Se pensi che queste funzioni corrispondano a un dispositivo difficile da usare, Cecotec ReadyWarm 9000 Twin Towel ti sorprenderà perché si rivela un apparecchio semplice e intuitivo.

A fare la differenza è la presenza di un display a Led SmartTemp, pensato per avere sotto controllo la temperatura della stanza in ogni momento e con un semplice colpo d’occhio. In questo modo sarai sempre informato sulla temperatura e sulle condizioni del bagno.

Altro aspetto che lo rende un must per il tuo bagno è la modalità di autospegnimento, una tecnologia pratica e sicura perché non corri il rischio di lasciarlo acceso per intere giornate e riduce al minimo i costi.

Parlando di sicurezza, poi, questo scaldasalviette è pensato anche per l’utilizzo in bagno, dove la presenza di apparecchi elettrici non sempre va d’accordo con l’acqua. Il dispositivo è stato progettato con il sistema di protezione IP24 che lo mette al sicuro dagli schizzi d’acqua.

Se aggiungi il sistema di sicurezza Overprotect con funzione AutoOff, che interrompe il funzionamento dello scaldasalviette in caso di surriscaldamento, è l’apparecchio elettrico che non vedrai l’ora di usare tutto l’inverno.

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