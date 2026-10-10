La (simpatica) gaffe di Stefano De Martino ad Affari Tuoi

IPA Stefano De Martino

Puntata veloce ma necessaria quella di Affari Tuoi del 10 ottobre: Stefano De Martino non ha presentato più in fretta, semplicemente il programma serve al suo scopo, ovvero mantenere alti gli ascolti senza prestare troppo il fianco a La Ruota della Fortuna (e quindi a chi preferisce il game show alla lunga prima serata in pista di Milly Carlucci). Abbiamo visto la “Pastorella” Katia giocare per il Trentino Alto Adige: il pacco scelto è stato il numero 13.

Affari Tuoi, la puntata del 10 ottobre

Come da prassi Stefano De Martino ha presentato la nuova concorrente del Friuli Venezia Giulia, ovvero Roberta da Udine: lavora in un negozio di abbigliamento. A giocare, invece, è stata la pastora Katia, mamma di un bambino di un anno di nome Cristian: per lei è stato strano essere dall’altro lato della barricata.

“Vengo da Pergine e sono una pastora: fin da piccola ho sempre avuto la passione per gli animali, e adesso insieme al mio compagno finalmente…”. In studio c’è stata con lei mamma Paola, giovanissima, come ha notato De Martino. Poco dopo, però, il conduttore ha fatto una gaffe: “Cara Katia, ti faccio il mio più grande in bocca al lupo“. Ma la reazione giustificata della concorrente non si è fatta attendere: “No, ma come, nel mio caso in bocca al lupo…?”. In effetti, il lupo è il predatore delle pecore… non l’augurio più azzeccato in questo caso.

I primi tiri sono stati molto bilanciati, anche se nei primi sei è stato già trovato quello da 200mila euro. Il Dottore ha chiesto alla concorrente come si diventa pastora, e la sua schiettezza ha strappato una risata in studio: “Trovando un compagno che ha già le pecore”. La prima offerta del Dottore è di 30mila euro, ma naturalmente la partita era appena agli inizi e la concorrente ha tritato l’assegno.

Il sogno infranto alla fine

Sulla strada verso la fine, la partita è stata davvero bilanciata, con i tabelloni perfettamente spaccati a metà; per il Dottore, il segno che una partita può cambiare da un momento all’altro. Anche il pacco da 300mila euro è stato trovato, ma non quello da 100mila, 75mila, 50mila e 30mila euro. L’offerta successiva del Dottore non è stata molto alta, anzi: un’offerta praticamente “stracciata”, da 16mila, soprattutto a fronte dei ricchi pacchi rossi disponibili (tra i blu solo lo zero e di 200 euro).

Due pacchi rossi importanti, però, sono stati trovati: quello da 100mila e 50mila euro. Per un tiro, il Dottore ha proposto il cambio ma la concorrente non ha accettato. Non è stata tanto più importante l’offerta successiva, di 16mila euro, con tre pacchi alla fine della partita: da 200 euro, da 75mila e 30mila euro.

Rifiutata l’offerta, i pacchi finali sono due: il pacco blu da 200 euro e il pacco rosso da 30mila euro. L’ultima proposta del Dottore? Cambio. Ma ancora una volta la concorrente ha rifiutato la proposta. Una partita strana, un po’ più difficile del solito: più volte è stato proposto il cambio. Purtroppo, nel pacco della concorrente c’erano solo 200 euro.