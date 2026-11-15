Samira Lui copia il look di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

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IPA Samira Lui

Gerry Scotti e Samira Lui tornano in tv con La Ruota della Fortuna, un appuntamento diventato ormai imperdibile per i telespettatori che hanno premiato il programma con ottimi ascolti nel corso dei mesi. Una puntata dopo l’altra, lo show di Canale 5 è diventato una vera e propria certezza per Mediaset che non ha voluto fermare la trasmissione nemmeno durante la pausa estiva.

La Ruota della Fortuna, il look di Samira Lui stupisce Gerry Scotti

La puntata del 15 novembre 2026 della Ruota della Fortuna si è aperta, come di consueto, con l’ingresso in studio di Gerry Scotti accompagnato dalla musica dei Fortuna Six. La band ufficiale della trasmissione ha scelto di suonare Domenica bestiale, celebre canzone di Fabio Concato, pubblicata nel 1982.

Un brano cult che Gerry ha commentato con entusiasmo, ma anche con una punta di nostalgia, omaggiando Fabio Concato. “Doveroso omaggio della nostra band a Fabio Concato che è sempre nei nostri cuori – ha detto il cantante -. Anch’io la domenica ogni tanto mangio un fiore. E ogni tanto mangio una lasagna”.

Poco dopo il conduttore ha presentato i concorrenti, già posizionati intorno alla Ruota. Prima di tutto la campionessa Ilaria da Pozzuoli che ha vinto nel corso delle puntate 10.300 euro. “Dottoressa è vero che esistono dei fiori che si possono mangiare – ha chiesto Gerry Scotti -. Se mangio solo fiori dimagrisco?”.

“Sicuramente”, ha risposto la nutrizionista. A sfidarla nella trasmissione Elena da Calvagese della Riviera in provincia di Brescia, di professione infermiera. “Fai un lavoro pesantissimo e duro”, ha commentato il conduttore. Insieme lei Federico da Cagliari, di professione insegnante di Scienze Motorie.

L’ingresso di Samira Lui ha spinto il presentatore, come sempre, a scatenarsi, fra balli e battute ironiche. “Bellissima! Sei bellissima con questo principe di Galles”, ha detto in riferimento alla gonna in tartan scelta dalla showgirl ed ex gieffina.

“Oggi sono un po’ boscaiola”, ha scherzato e a quel punto l’attenzione di Gerry Scotti si è spostato sulla giacca western arricchita con frange. “Quella giacca lo sa che ce l’ho anche io?”, ha affermato il conduttore, scatenando le risate in studio.

“Infatti questo è il suo”, ha replicato Samira Lui, facendo finta di indossare proprio la giacca di Gerry. Poco dopo la showgirl ha finalmente dato il via alla puntata, aprendo la sua ormai famosissima Locanda Samira per presentare la ricetta della domenica: lo sformato di cavolfiore.

Federico è il nuovo campione della Ruota della Fortuna

Alla fine a spuntarla è stato Federico che ha conquistato il ruolo di campione della Ruota della Fortuna con ben 16.900 euro. Arrivato alla Ruota delle Meraviglie, Federico si è dovuto confrontare con tre tabelloni a tema “inchiostro”. Di fronte ai quesiti il concorrente ha dimostrato tutto il suo talento, risolvendo ben tre tabelloni e accendendo tutte le buste verdi.

Arrivato al finale con ben tre possibilità, Federico ha deciso di aprire prima la busta numero 1. Quest’ultima conteneva il premio di mille euro, per questo ha scelto di cambiarla, sostituendola con la busta numero 3. A quel punto Federico ha scoperto di aver vinto 10mila euro, ma ha deciso di sostituirla con la busta numero 2 che conteneva un anno di spesa gratuita.