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IPA Gerry Scotti

Gerry Scotti non rinuncia a condurre La Ruota della Fortuna nemmeno con il raffreddore. Il conduttore è tornato in onda, nonostante naso chiuso e mal di gola, per guidare una nuova puntata dello show di Canale 5. Accanto a lui, come sempre, Samira Lui, diventata ormai la sua “socia”, come ama chiamarla durante le interviste. Il malessere del presentatore, come era prevedibile, è stato oggetto di scherzi e battute nel corso della trasmissione.

Gerry Scotti con l’influenza a La Ruota della Fortuna

Come sempre la puntata del 23 novembre 2026 della Ruota della Fortuna si è aperta con l’ingresso di Gerry Scotti. Il conduttore, come di consueto, ha presentato la band dello show, i Fortuna Six, a tempo di musica.

“Stasera avremo grandi sorprese, vedrete. Non sarà una puntata come le altre”, ha annunciato, facendo riferimento alle novità introdotte in occasione dell’arrivo del Natale. Come già accaduto quest’estate infatti, La Ruota della Fortuna subirà qualche cambiamento per raccontare il mese di Dicembre e la sua atmosfera magica.

Gerry Scotti ha quindi presentato la campionessa Laura e gli sfidanti: Gina, impiegata in Comune, e Tommaso, giovane dentista. Poi la confessione: “Ho il raffreddore. Non ti bacio perché potrei contagiarti”, ha detto scherzando alla campionessa, parlando con il naso chiuso.

Poi l’ingresso di Samira Lui che, come di consueto, ha ballato sulle scale dello studio televisivo, sfoggiando un look total white. La showgirl ed ex gieffina ha poi presentato la Locanda Samira, svelando la ricetta dei Pizzoccheri.

“Ho le orecchie otturate, non sento bene”, si è giustificato Gerry Scotti, che poco dopo ha commesso qualche piccola gaffe. “Non ci arrivo, saranno le pastiglie per il raffreddore. Hanno un sacco di effetti”, ha detto scherzando.

Giacomo è il nuovo Campione della Ruota della Fortuna (e vince 100mila euro)

E la partita? Come spesso accade alla Ruota della Fortuna il finale ha tenuto i telespettatori con il fiato sospeso sino all’ultimo. I concorrenti infatti si sono sfidati a colpi di risposte, lettere e tabelloni. Alla fine però a spuntarla è stato Giacomo che ha conquistato il titolo di Campione della trasmissione

Il concorrente è arrivato alla Ruota delle Meraviglie con un montepremi di 16.400 euro. Nel gioco finale Giacomo è riuscito ad accendere ben due buste. Gerry ha dunque scelto di accendere per prima la busta rossa, scoprendo che conteneva 20mila euro.

Poco dopo ha aperto la busta numero 1, seguendo il consiglio del suo migliore amico, seduto nel pubblico. A sorpresa la busta conteneva ben 100mila euro. Una cifra altissima che ha provocato l’emozione di Giacomo. “Non la cambio Gerry!”, ha esclamato.

Un momento che ha emozionato anche Gerry Scotti e Samira Lui. “Era a zero, sino ad un minuto prima della fine – ha svelato il conduttore -. Poi è riuscito a tornare a casa con 116.400 euro. Questo ci dimostra ancora una volta che nella vita e nel gioco la ruota gira!”.

“Si sono stappate le orecchie!”, è stato invece il commento divertito di Samira Lui nei confronti di Gerry Scotti.