Gerry Scotti sprona i concorrenti della Ruota della Fortuna: “Se continua così, stasera finiamo tardi”

IPA Gerry Scotti

Anche stasera 16 ottobre torna, come ogni sera, l’appuntamento con La Ruota della Fortuna. Una puntata che scivola liscia, con uno dei concorrenti che domina il gioco indisturbato mentre le altre due non possono altro che stare a guardare. La sua performance è talmente brillante che anche Gerry Scotti e Samira Lui non possono fare a meno di fargli ripetutamente i complimenti. Peccato per il finale, totalmente diverso da quello che ci si sarebbe aspettato.

I concorrenti di stasera

Nella puntata del 16 ottobre, Alessia è chiamata a conquistare il titolo che ha conquistato la sera precedente, forte di una dote di 26.500 euro e la spesa per un anno. Si racconta mamma, moglie, impiegata, e sportiva (fa crossfit e pilates) ma è anche una cantante provetta e appassionata di karaoke. Tra lei e la Ruota delle Meraviglie però c’è Adele, sfidante da Reggio Emilia che indossa uno sgargiante tailleur arancione che attira i complimenti di Gerry Scotti. Ha 26 anni ed è impiegata in un’azienda metalmeccanica. L’atro sfidante è Giovanni assistente di volo dalla provincia di Palermo, che invece ha scelto un bel verde acceso per il suo completo: e chissà che non sia stato proprio il colore della speranza a portargli fortuna in una puntata in cui è stato protagonista assoluto.

Cosa è successo durante la puntata

Si inizia subito con la Locanda Samira e un bell’aperitivo di stagione. La bruschetta con ricotta miele e fichi della soluzione fa venire l’acquolina in bocca a Gerry Scotti. “Un giusto aperitivo per festeggiare Nicla”, dice Samira ricordando il compleanno della cantante dei Fortuna Six, la band che accompagna ogni sera La Ruota della Fortuna. La manche Figli delle Stelle porta fortuna a Giovanni e ai nati del Capricorno: “Le fatiche presto saranno premiate”.

Una volta che l’assistente di volo palermitano ha preso in mano il gioco è difficile per le altre intervenire perché non lo molla più: tra fortuna e bravura non passa mai la mano e si aggiudica anche la manche del Jukebox. La manche successiva va a rilento: bancarotta, lettere assenti e quelle presenti in quantità minima il tabellone fatica a riempirsi. “Eh ma così è lunga!”, esclama Samira. E Gerry Scotti avverte il pubblico: “Se andiamo avanti così, stasera finiamo tardi”. Alla fine è di nuovo Giovanni a sbloccare la situazione dando la soluzione, ed è sempre lui a conquistare la manche successiva. Per Adele e Alessia non c’è scampo. Sua anche la manche Express, dove azzecca tutte le consonanti una dietro l’altra: “Giochi come un veterano”, si complimenta Gerry Scotti stupito. Con il tabellone dedicato al cinema anche lui si trova un po’ in difficoltà ma non molla e alla fine arriva a conquistare la mano. Con il Triplete la campionessa e la sfidante da Reggio Emilia si sbloccano e i tre tabelloni se li aggiudica uno ciascun concorrente. All’ultima manche Alessia ci prova a dare la soluzione, ma sbaglia e regala la possibilità a Giovanni, il quale non se la fa sfuggire.

Le emozioni della Ruota delle Meraviglie

Alla Ruota delle Meraviglie Giovanni arriva con un tesoro di 46.400 e i complimenti di Gerry Scotti. Il titolo del Tre più uno è strano, Zii Celebri, ma il tabellone è abbastanza popolato. Il neocampione si fa prendere dall’emozione e non riesce a dare la soluzione. Neanche con il Testa Coda riesce a trovare la risposta giusta. Dopo una partita incredibile la fortuna ha smesso di sorridergli e anche davanti al Ruba Secondi fa scena muta. Le tre buste sono tutte rosse, e contenevano una 100 euro, una 1000 e l’altra 20.000. Poco male comunque, perché il montepremi che ha vinto è di tutto rispetto. E domani la fortuna può ancora tornare a sorridergli.