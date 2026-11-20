IPA Naike Rivelli e Fiorello

Il caso Ballando con le Stelle non accenna a spegnersi, e adesso coinvolge anche Fiorello. A prendersela con lo showman è stata Naike Rivelli, figlia di Ornella Muti, che in un video pubblicato su Instagram lo ha accusato di incoerenza dopo le sue battute sul programma di Milly Carlucci. “Vedo che in questi ultimi giorni parli tanto della famiglia Addams. Ma allora tu a quale famiglia appartieni?”, gli ha chiesto. E per l’occasione ha ripescato anche un vecchio conto in sospeso: quello dei trattori a Sanremo.

Fiorello e la “famiglia Addams”: cosa ha detto a La Pennicanza

Tutto è partito lunedì 16 novembre, ai microfoni de La Pennicanza su Rai Radio2. Dopo il Profumo Gate in diretta tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, Fiorello non si è risparmiato: “Abbiamo passato una settimana a sentire l’affaire di Diaco e oggi inizia la settimana della puzza”. Poi la stoccata alla padrona di casa, che aveva parlato di Ballando come di una famiglia: “La Carlucci ha detto ‘Siamo una famiglia!’. Sì… la famiglia Addams!”.

Lo showman ha parlato di “un’ipocrisia di fondo” che gli dà fastidio, “come se certe situazioni accadessero per caso”, e se l’è presa anche con i vertici Rai, rimasti in silenzio. Poi una nota di nostalgia: “Nei primi Ballando si parlava di ballo ed era stupendo, oggi non è più quello l’obiettivo”. Il giorno dopo, ancora a La Pennicanza, è tornato sull’argomento rivelando di aver ricevuto un messaggio dalla D’Urso, che gli confermava che il sabato successivo sarebbe stata in studio. “Abbiamo già il titolo: ‘Barbara c’è!’”, ha scherzato.

Naike Rivelli contro Fiorello. E c’è un precedente

Parole che a Naike non sono andate giù. Nel suo video la figlia di Ornella Muti ha tirato in ballo il passato, a partire dal Festival di Sanremo 2022, quando la madre aveva affiancato Amadeus nella prima serata, con le incursioni di Fiorello sul palco: “Quando c’è un Sanremo ti catapulti, cioè nell’ultimo Sanremo dove c’era la mamma, tra te e Amadeus manco l’avete fatta parlare”. E ha aggiunto: “Ma chi sputa nel piatto dove mangia, a che famiglia appartieni? La famiglia dei mostri! Perché almeno gli Addams erano fighi”.

Non è la prima volta, però, che Naike se la prende con Fiorello. Nel post ha ricordato anche Sanremo 2024: “Quando siamo venuti con gli agricoltori sotto la pioggia, con tutta una manifestazione di agricoltori dal sud Italia, nemmeno siete usciti a prendere un’arancia che vi abbiamo portato”.

Facciamo un passo indietro. Nel febbraio 2024 la protesta dei trattori stava attraversando l’Italia e l’Europa, e in molti si chiedevano se sarebbe arrivata fino all’Ariston. In conferenza stampa Amadeus aveva definito la protesta “giusta, sacrosanta”, precisando però di non essere stato contattato da nessuno. E aveva aggiunto, scherzando, che se fossero arrivati i trattori li avrebbe fatti salire sul palco. Tanto è bastato per scatenare Naike, che sui social aveva accusato lui e Fiorello di non prendere la protesta sul serio.

Detto, fatto: venerdì 9 febbraio madre e figlia erano partite alla volta di Sanremo, annunciando di voler arrivare in trattore con un bancale di arance calabresi da regalare ai vip e ai cantanti del Festival. Naike aveva persino promesso di scaricarle “davanti al box di Fiorello”. Nella didascalia del nuovo video lo ha ricordato così: “Siamo arrivate a bordo di un trattore che trasportava un intero bancale di arance”.