Milly Carlucci si commuove a Ballando con le Stelle: “Un membro della nostra famiglia è stato attaccato”. Le parole per Ravagnani

IPA Milly Carlucci

Non era mai successo prima. Ma tanto è bastato perché Milly Carlucci interrompesse la liturgia di Ballando con le Stelle per parlare di qualcosa che le sta davvero a cuore. E quando la fiducia che i suoi ospiti ripongono nella squadra autorale del programma di Rai1 viene tradita, anche da altri, la padrona di casa non può che intervenire per difendere l’incredibile lavoro che viene svolto ogni settimana intorno allo show e ai concorrenti. Per questo oggi ci siamo trovati di fronte a un inizio diverso, in cui la conduttrice ha voluto spiegare diffusamente il sentimento che ha attraversato lei e il suo team, di cui fa parte anche il concorrente Alberto Ravagnani, attaccato durante una recente intervista per la seconda Rete.

Le parole di Milly Carlucci per Alberto Ravagnani

Riavvolgiamo il nastro di qualche giorno. Il 3 novembre, Alberto Ravagnani è stato ospite del programma di Rai2, BellaMà, condotto da Pierluigi Diaco. Il concorrente di Ballando con le Stelle si è sottoposto con garbo alla raffica di domande del conduttore che gli aveva anticipato che si sarebbe spinto un po’ oltre la buona educazione, mantenendo le sue promesse fino in fondo. L’ex prete ne è uscito in totale imbarazzo, senza riuscire davvero a fermare l’interrogatorio travolgente che è stato criticato su più fronti, perfino dal Direttore della Direzione Intrattenimento Day Time Angelo Mellone che ha bollato l’intervista come inadeguata.

Milly Carlucci si era già espressa nel merito e, in avvio di puntata, ha ripreso la questione che non poteva lasciare in sospeso. “Un membro della nostra famiglia è stato attaccato. Ci siamo stretti a lui, non in pubblico, ma in privato”, ha detto la conduttrice, che ha sottolineato come ogni sgarbo fatto nei confronti di uno di loro tocchi l’intera squadra. “Qui si lavora in maniera disperata e quando i concorrenti ci raccontano qualcosa di loro stessi, per noi è un regalo”, ha evidenziato Carlucci che ha quasi sfiorato le lacrime.

Cosa è successo tra Pierluigi Diaco e Alberto Ravagnani a BellaMà

A BellaMà, Alberto Ravagnani arriva con il desiderio di raccontare l’avventura a Ballando, il suo libro autobiografico e la scelta sofferta di lasciare la tonaca. Bastano pochi minuti e la chiacchierata imbocca un’altra strada.

“Sei attratto dagli uomini o dalle donne?”, chiede il conduttore a bruciapelo. L’ospite risponde con gentilezza di essere attratto dalle donne e fa notare che quella domanda gli sembra fuori contesto. Prova più volte a frenare l’affondo, spiegando che chiunque, al suo posto, si sentirebbe messo all’angolo. Diaco prosegue senza esitazioni: chi sceglie di esporsi pubblicamente, sostiene, merita domande dirette, perfino “al limite della maleducazione”. Il congedo arriva con un interrogativo che suona quasi come una sfida: “Chi è oggi Alberto Ravagnani?”.

In poche ore il video fa il giro dei social e l’intervista diventa un caso. Fiorello commenta con un secco “Pierluigi ha sbagliato”, mentre il Cdr del Daytime Rai, la Commissione Pari Opportunità e l’Usigrai esprimono solidarietà al concorrente. Dalla Vigilanza arrivano richieste di scuse pubbliche e anche il direttore dell’Intrattenimento Day Time, Angelo Mellone, prende le distanze da quel faccia a faccia, giudicandolo poco all’altezza. Nel Cda Rai c’è anche chi difende la libertà di fare domande scomode.

Diaco, dal canto suo, torna in onda il giorno dopo evitando l’argomento in apertura e senza alcuna parola di scuse. A tirare una riga ci ha pensato però Milly Carlucci che, nella serata del 7 novembre, ha voluto mettere la parola fine a una polemica durata fin troppo e che ha in parte oscurato la fatica e la passione dei concorrenti che ogni settimana si mettono in gioco sulla pista più incandescente su Rai1.