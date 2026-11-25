Sangue campano e cuore a stelle e strisce. Scrive di cultura e spettacolo con frequenti incursioni nella cronaca rosa perché da brava gemelli non ama prendersi troppo sul serio.

ipa Martina Miliddi

Stefano De Martino e il suo Affari Tuoi sono una delle punte di diamante del palinsesto Rai. Il celebre gioco dei pacchi appassiona ogni sera milioni di telespettatori, ma il merito di un successo così travolgente non è da imputarsi unicamente alle dinamiche della gara: nel corso degli anni, il conduttore partenopeo ha raccolto attorno a sé una squadra affiatata e divertente, in cui si distinguono l’adorabile Tommasino, il comico Herbert Ballerina e Martina Miliddi, protagonista della serata.

Affari Tuoi, la gara

Nella puntata del 25 novembre gioca ad Affari Tuoi con il pacco numero 4 Francesco, ex cestista e oggi agente di commercio, in rappresentanza del Molise. Con lui c’è la moglie Carla. Nel raccontare la loro storia d’amore, l’uomo spiega di averla conosciuta nel ristorante in cui lavorava: “Per conquistarla ho dovuto ordinare 10mila euro di pizze“.

La partita comincia nel migliore dei modi: Francesco trova subito il pacco da zero euro. La fortuna sembra essere dalla sua parte anche nei tiri successivi, ma la situazione cambia quando elimina i 20mila euro e soprattutto il pacco nero da 50mila euro. Nel pacco numero 12 della Puglia trova invece appena 10 euro.

Arriva così la prima offerta del Dottore, che mette sul piatto 38mila euro. Francesco, però, non ha intenzione di fermarsi e rifiuta. A metà partita il tabellone conserva ancora intatto il podio dei pacchi rossi. La scia positiva prosegue, con l’eliminazione di altri tre pacchi blu consecutivi. Il Dottore torna quindi alla carica, alzando la proposta a 46mila euro. Il concorrente declina anche questa volta, motivando la decisione con una battuta: “Accettare l’offerta adesso non mi permetterebbe di accarezzare Tommasino, vedere la ballerina e arrivare al premio finale”.

La partita subisce una brusca battuta d’arresto quando Francesco perde i 300mila euro, custoditi nel pacco numero 8. “Era il compleanno del mio miglior amico Giovanni. Mi aveva chiesto di portarlo fino alla fine”, racconta. A questo punto decide quindi di accettare il cambio proposto dal Dottore: lascia il suo pacco numero 4 per prendere il 19.

La decisione, però, si rivela sfortunata: nel pacco che aveva appena abbandonato c’erano infatti 50mila euro. La gara prosegue con cinque pacchi ancora in gioco: tre rossi, da 75mila, 100mila e 200mila euro, e due blu. Il Dottore propone 35mila euro, ma Francesco non si lascia tentare e rifiuta anche questa offerta.

Affari Tuoi, il momento di Martina Miliddi

Su suggerimento della moglie Carla, Francesco individua il pacco che nasconde la ballerina. A fare il suo ingresso in studio è Martina Miliddi, che si esibisce sulle note di Why Don’t You Do Right in una sensuale versione latina. La performance della ballerina, che ha iniziato lo stacchetto proprio sul bancone dei pacchisti, sembra colpire particolarmente il concorrente della Lombardia: “Guarda quel povero disgraziato”, commenta Herbert Ballerina. E Stefano De Martino rincara la dose: “Se l’è ritrovata lì davanti sdraiata. Preghi? Che preghi?”.

La parte finale della gara

A tre pacchi dalla fine, per Francesco sono ancora in gioco 100mila euro, 200mila euro e Tommasino. Il Dottore decide quindi di mettere sul piatto un’offerta da 50mila euro, ma il concorrente rifiuta anche questa cifra, deciso ad arrivare fino in fondo.

La fortuna, però, sembra iniziare a voltargli le spalle: con il pacco numero 17 sfumano infatti i 100mila euro. Il Dottore torna quindi alla carica, alzando l’offerta a 60mila euro. Nonostante sua moglie Carla avrebbe preferito continuare a giocare, Francesco decide di accettare la somma. Una scelta che si rivelerà fortunata: sotto il pacco 19, infatti, c’era l’adorabile Tommasino.