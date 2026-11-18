Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino con Tommasino ad Affari Tuoi

Tommasino super star ad Affari Tuoi. La mascotte del programma di Rai 1 ha rubato la scena nella puntata di mercoledì 18 novembre. Il quattrozampe ha spiazzato tutti con un gesto inaspettato, scatenando l’ironia dei telespettatori sui social. Ma a scatenare l’ilarità in studio anche una particolare scommessa tra Stefano De Martino ed Herbert Ballerina.

Affari Tuoi, Tommasino sorprende Stefano De Martino e corre da Martina Miliddi

Ormai Tommasino conosce bene lo studio di Affari Tuoi. Ogni volta che fa il suo ingresso, viene accolto con entusiasmo e soprattutto con una generosa quantità di crocchette. Anche questa volta Stefano De Martino, Herbert Ballerina e Martina Miliddi si sono fatti trovare preparati, pronti a conquistare l’attenzione del cagnolino con qualche bocconcino.

Dopo aver ricevuto le sue ricompense, Tommasino è stato preso in braccio dal conduttore, che lo ha accompagnato vicino al tavolo prima di lasciarlo libero. Il cagnolino, visibilmente impaziente, ha iniziato a muoversi verso quella che sembrava essere l’uscita dello studio.

Ma proprio quando tutti pensavano che stesse per concludere la sua apparizione, ecco il colpo di scena. Tommasino ha improvvisamente cambiato direzione, abbandonando il percorso abituale per correre tra le braccia di Martina Miliddi.

Un gesto spontaneo che non è passato inosservato e che ha regalato un momento di tenerezza al pubblico. Evidentemente, dopo aver fatto il pieno di crocchette, Tommasino aveva ancora voglia di coccole. E sapeva esattamente da chi andare.

Il comportamento del quattrozampe ha immediatamente conquistato i telespettatori, che sui social si sono divertiti a commentare la sua particolare preferenza per l’ex ballerina di Amici.

“Tutti con le crocchette, Tommasino fa il giro per mangiarle tutte e poi si va a prendere le coccole di Martina. Ha capito tutto”, ha osservato ironicamente un utente.

E c’è chi si è spinto oltre, attribuendo al piccolo protagonista un vero e proprio colpo di fulmine: “Tommasino è innamoratissimo di Martina”, si legge tra i commenti. “Bravo Tommasino, ha capito tutto”, ha aggiunto qualcun altro.

Non è mancato neppure chi ha sottolineato la sua evidente difficoltà a separarsi dalla ballerina: “Eccolo Tommasino, non vuole lasciare Martina”.

Giorgia rifiuta tutte le offerte e Stefano De Martino perde la scommessa

A giocare la puntata di Affari Tuoi del 18 novembre è stata Giorgia della Campania, che ha affrontato il Dottore senza lasciarsi convincere dalle sue proposte.

La ragazza, brand manager di una società calcistica, ha rifiutato tutti i cambi di pacco e tutte le offerte ricevute, scegliendo di proseguire fino alle battute finali con il proprio pacco, il 15.

Una strategia coraggiosa che l’ha portata a giocarsi tutto nell’ultimo confronto, quando in gara erano rimasti soltanto due premi: 10mila e 75mila euro.

A quel punto è arrivato anche il momento della scommessa tra Stefano De Martino e Herbert Ballerina. Quest’ultimo era convinto che il premio da 75mila euro si trovasse nel pacco numero 16 e ha deciso di mettere alla prova il conduttore.

“Ti vuoi giocare una scarpiera che mi serve?”, gli ha proposto, trasformando la tensione dell’ultima apertura in un siparietto comico.

Una scommessa che, alla fine, ha visto De Martino avere la peggio. E, nonostante una partita brillante, Giorgia è tornata a casa “solo” con diecimila euro e tanta amarezza.