Antonella Clerici si commuove per l’amico Dimitri, a È sempre mezzogiorno! si torna a parlare di Giusina Battaglia

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Antonella Clerici

Antonella Clerici torna al timone di È sempre mezzogiorno! nella puntata del 5 novembre 2026. Un appuntamento fra ricette, racconti e confidenze della conduttrice, diventata ormai da anni un punto di riferimento per il pubblico appassionato di cucina.

Antonella Clerici commossa: il ricordo di Dimitri e le parole su Giusina

Il cast di È sempre mezzogiorno è diventato con il tempo una vera e propria famiglia. Per questo sia dietro le quinte che di fronte alle telecamere Antonella Clerici ha voluto raccontare gioie e dolori della sua squadra. Fra i momenti più difficili della trasmissione c’è stato senza dubbio l’annuncio della morte di Sergio, il marito di Giusina Battaglia, storica cuoca dello show.

Anche in questa puntata Giusina è stata citata, questa volta dal pubblico. In una lettera infatti una telespettatrice ha lodato il comportamento di Antonella Clerici e della sua squadra nei confronti della cuoca siciliana. “Grazie per la delicatezza che avete avuto per Giusina”, ha spiegato, commuovendo la conduttrice.

Poco dopo, sempre Antonella, ha voluto salutare la madre di Dimitri Tollino, suo migliore amico e storico collaboratore. Lo scorso luglio l’uomo era scomparso a soli 57 anni a causa di una grave malattia. Un grande dolore per la Clerici che non ha mai smesso di ricordarlo e omaggiarlo.

Proprio per questo nella puntata del 5 novembre 2026 di È sempre mezzogiorno la conduttrice ha salutato la madre del suo grande amico. “Volevo fargli tanti auguri – ha detto commossa – E ricordargli che lui è sempre qui, sta sempre qui con me”.

Quando tornerà Giusina Battaglia

Fra i volti più amati di È sempre mezzogiorno! c’è senza dubbio Giusina Battaglia, assente ormai da diverse puntate a causa di un lutto terribile. La chef siciliana sta infatti facendo i conti con la scomparsa improvvisa di suo marito Sergio, venuto a mancare lo scorso ottobre. Una figura fondamentale per Giusina e il primo che aveva creduto nel suo talento, aiutandola a girare i primissimi video delle ricette grazie alla sua esperienza come cameraman di Mediaset.

Presenza fissa nella trasmissione condotta da Antonella Clerici, Giusina Battaglia ha spiegato su Instagram che presto tornerà nel programma. Non ci sono date precise, almeno per ora, ma la chef palermitana ha promesso che il suo ritorno avverrà a breve.

“Non vi dico come sto perché non è necessario – ha esordito sui social Giusina -. Voglio solo dirvi grazie perché ci siete stati e ci siete e so che ci sarete. È grazie a voi e al vostro incoraggiamento se oggi sto facendo questo breve video. A poco a poco, un passo alla volta, sto per riprendere in mano la mia vita e ho deciso di non annullare gli impegni che avevo già preso e quindi questi prossimi giorni sarò per la prima volta di nuovo in mezzo a voi e alla mia community perché la vita continua e devo anche lavorare per vivere”.

E poi ancora: “Vivo un grandissimo abisso in questo momento, mi sembra di ricominciare tutto dall’inizio, ma so che c’è qualcuno che mi sta aiutando. Spero che i pianti aiutino a sciogliere questi nodi. Vi aspetto, presto tornerò anche in tv”.