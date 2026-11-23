IPA Ornella Muti

A La Volta Buona si è tornati a parlare di Ballando con le Stelle e del cambio di posto più atteso della tv. Caterina Balivo ha aperto la puntata del 23 novembre con i retroscena della nuova disposizione della giuria, nata dopo il profumo-gate tra Barbara D’Urso e Guillermo Mariotto, e le frecciatine, neanche tanto sottili, non sono mancate. Poi il tono è cambiato, quando Rossella Erra ha parlato di Ornella Muti: “Sta facendo dei controlli, non sta molto bene”. Avrebbe ballato quasi senza fiato.

Come sta Ornella Muti: “Andava in debito di ossigeno”

A far scattare il discorso sono stati i colpi di tosse sentiti durante l’esibizione di sabato 21 novembre, notati da Caterina Balivo. Rossella Erra ha raccontato un dettaglio sfuggito a chi guardava da casa: “Quando si è avvicinata al quadro non respirava più, voi non avete visto perché avevate l’inquadratura di spalle. A un certo punto Ornella non aveva più fiato”. Poi ha aggiunto: “Sta facendo dei controlli, non sta molto bene”.

Erra è tornata anche sul finale della coreografia: “Non so come ha fatto l’esibizione, perché andava in debito di ossigeno. C’è stato un momento in cui inciampa sulla sedia, da quel momento in poi ha ballato in apnea“. Erica Martinelli, maestra di Alberto Ravagnani, ha confermato: “L’ho vista che era molto in difficoltà. Anche per noi professionisti ballare così è molto faticoso, quindi immagino per lei che non è abituata”. Manuela Moreno ha aggiunto: “Non so come ha fatto a esibirsi, la prestazione fisica richiede molto fiato. Aveva una tosse…”.

Per Ornella Muti è stata l’ennesima settimana in salita. Il 7 novembre aveva dovuto fermarsi dopo appena 38 secondi per il dolore alla spalla. Stavolta, ha affrontato le prove con una bronchite. Eppure sabato ha chiuso con 44 punti della giuria, più i 20 del tesoretto di Simona Ventura, ed è arrivato anche il disgelo con Barbara D’Urso: “Mi piace come hai ballato, hai iniziato a sorridere”. Nel servizio de La Volta Buona girato prima della puntata, l’attrice aveva speso parole d’oro per Pasquale La Rocca: “Senza di lui non andrei da nessuna parte. Lui vince da tutte le parti, è nato con la camicia”.

Il cambio di posto e le frecciatine (neanche tanto sottili)

Il nuovo assetto della giuria è nato dallo scontro sul profumo spruzzato in studio. Milly Carlucci aveva confermato lo scambio di sedie tra Barbara D’Urso e Alberto Matano per “riportare la pace”. Sabato la D’Urso si è seduta tra Ivan Zazzaroni e Carolyn Smith, e Matano è finito accanto a Mariotto. All’inviato del programma Barbara ha risposto con una parola sola. Com’è il nuovo posto? “Benissimo”. E vicino a Ivan? “Benissimo”. Matano se l’è cavata con una battuta: “Mi manca Ivan Zazzaroni”.

Tra gli ospiti c’erano anche le coppie salvate dallo spareggio di sabato, che ha eliminato Riccardo Rossi ed Elisa Terrasi. Ravagnani e Martinelli sono passati con il 49% dei voti, Manuela Moreno e Carlo Aloia con il 31%. Moreno non ha digerito il 5 di Mariotto al paso doble su Zitti e buoni, nato da un racconto molto personale: “Io sono molto orgogliosa del mio maestro, tra il 9 di Alberto e il 5 di Mariotto… Dietro le quinte lo vedo molto affettuoso e complimentoso con Carlo, gli dice tante cose belle. Dov’è la realtà? È stage o backstage?”. Aloia è stato più cauto: “Obiettivamente io faccio il mio lavoro. Non lo so se è su di me, sulla mia professionalità”. E poi: “Quando faccio troppi passi ne facciamo troppi, quando ne faccio di meno…”.