“Ornella Muti ritirati”, Todaro sfrenato a La Volta Buona. E Manuela Moreno boccia il 10 di Mariotto

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Ornella Muti a Ballando con le Stelle

Come ogni lunedì, a La Volta Buona ampio spazio è stato dato a Ballando con le Stelle. E anche nel salotto di Caterina Balivo il confronto tra giudici, concorrenti e ballerini continua ad accendere gli animi. A far discutere questa volta sono stati Raimondo Todaro, Guillermo Mariotto e Manuela Moreno, protagonisti di un acceso dibattito su Ornella Muti. E non sono di certo mancate dichiarazioni inaspettate.

Raimondo Todaro urla “Ornella Muti ritirati”. La reazione di Mariotto

Al centro della puntata de La Volta Buona di lunedì 9 novembre – più breve per lasciare spazio al viaggio del Papa in Sud America – l’ultima puntata di Ballando con le Stelle e in particolare l’infortunio di Ornella Muti. A movimentare il dibattito ci ha pensato Raimondo Todaro, protagonista di una reazione decisamente sopra le righe.

Tutto è cominciato quando Caterina Balivo ha ricordato una promessa fatta da Guillermo Mariotto in diretta tv nel dancing show: “Se si ritira Ornella da Ballando, mi ritiro anche io”. Parole che hanno immediatamente scatenato Todaro, ex protagonista del programma di Milly Carlucci. Si è alzato dal divano e, rivolgendosi all’attrice, ha cominciato a urlare: “Ornella ritirati, molla tutto, Ornella abbandona, ti prego, basta”.

Una provocazione ironica, ma tutt’altro che sottile, che riporta alla mente gli screzi passati tra il ballerino siciliano e lo stilista venezuelano. A rincarare la dose è stata Rossella Erra, la tribuno del popolo: “Ha fatto una promessa, Mariotto le promesse si mantengono”.

Ma il giudice di Ballando con le Stelle, presente in studio, non si è lasciato intimidire dalle provocazioni e ha replicato con sarcasmo: “Quanto vi piacerebbe, sai che sogni vi fate là dentro”.

Poi, però, ha ammesso: “Io me ne vorrei andare per altri motivi…“. E quando la Balivo ha cercato di approfondire, Mariotto è stato piuttosto vago: “Ma lasciamo perdere…”.

Manuela Moreno contro Mariotto: “Il 10 a Ornella Muti è fuori luogo”

A infiammare ulteriormente il dibattito è stata Manuela Moreno. La giornalista ha chiaramente detto di non aver apprezzato il voto dato da Guillermo Mariotto a Ornella Muti. Il creativo ha rifilato un bel dieci alla concorrente anche se la sua esibizione è durata a malapena 38 secondi a causa del problema alla spalla.

“Mi dispiace tantissimo, non c’è niente di peggio che non riuscire a fare in pista quello che hai preparato durante le prove”, ha affermato la Moreno, mostrando solidarietà nei confronti dell’attrice.

Però il mezzo busto del Tg 2 ha voluto distinguere la comprensione per l’infortunio dal giudizio sulla performance. “La prestazione artistica va valutata per quello che è. Il 10 di Mariotto? Fuori luogo“, ha aggiunto senza mezzi termini.

Ma Mariotto ha difeso a spada tratta la propria decisione, spiegando che Ornella Muti, così come la collega Monica Guerritore, è capace di portare sulla pista una “magia particolare”.

Pasquale La Rocca furioso dietro le quinte

Ma le polemiche attorno a Ornella Muti non si sono fermate di certo ai voti. Durante la puntata di La Volta Buona sono state mostrate anche le immagini del dietro le quinte di Ballando con le Stelle, con la reazione di Pasquale La Rocca dopo il duro ed ennesimo confronto con Barbara D’Urso.

Il ballerino non ha nascosto la propria amarezza per quanto accaduto, soprattutto considerando le condizioni fisiche della sua partner. “È giusto che lei riposi, sono state 24 ore dure. Sono stanco anch’io, il confronto non mi è piaciuto, sono amareggiato di dover essere entrato nei commenti, io vado in protezione verso Ornella. Adesso non è più divertente, se prima ci ho riso oggi mi dà fastidio. Forse ci sono dei favoritismi”, ha dichiarato il 37enne.

Parole pesanti, arrivate dopo le critiche rivolte da Barbara D’Urso all’attrice durante la diretta del sabato sera. La conduttrice ha infatti contestato l’atteggiamento di Muti nei confronti della giuria, ricordandole di aver dichiarato in passato di non voler parlare con i giudici.

“Ornella, sento da settimane che io non parlo con te, ma io ricordo in una puntata di Ballando con le Stelle che avevi detto che non avresti parlato con la giuria, quindi io sto assecondando questo. Qui sei stata accolta in modo molto caloroso da tutti, anche da Milly che ti ha paragonata addirittura a una ballerina professionista”, ha osservato Barbarella.

Poi l’affondo, ancora più diretto: “Ora ti sei fatta male ma io stasera avrei voluto invitarti a uscire da questo racconto di persona fragile, che non si sente accolta, perché tu con le parole sai anche fare male, quindi di far vedere anche quell’altro lato di te e anche nel ballo dove sei sempre con l’occhio sperduto, dipendi sempre dal tuo ballerino. Io ti ho detto delle cose, ho provato, rispetto a tante concorrenti che ballano molto meglio di te, tu prendi sempre 10 e non mi sembra corretto. Io se vuoi ho un tutore a casa, spero che tu ti rimetta presto”.