Ascolti tv del 12 novembre, Rai 1 stravolge il palinsesto per l’Italia ma ne vale la pena

Su Rai 1 Italia-Francia fa saltare De Martino e Argentero. E Gerry Scotti torna prima con "La Ruota della Fortuna": gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio Stampa Mediaset Gerry Scotti e Samira Lui a "La Ruota della Fortuna"

Il palinsesto di Rai 1 è stato stravolto per lasciare spazio alla Nazionale di calcio. L’Italia di Mancini è scesa in campo contro la Francia in prima serata e sono saltati Stefano De Martino con Affari Tuoi e Luca Argentero con Doc – Nelle tue mani 4.

D’altro canto, il sacrificio è stato ripagato dall’indice d’ascolto fenomenale. Anche perché la controprogrammazione era debole. Infatti, su Canale 5 è andato in onda prima della fiction Tutto per la mia famiglia, Giganti – Toni Capuozzo.

Su Rai 2 abbiamo visto Ore 14 Sera e su Rai 3 Splendida Cornice con Kasia Smutniak e Giusy Ferreri ospiti. Su Italia 1 sono andate in scena Le Iene e su Rete 4 Dritto e Rovescio. Su La7 l’appuntamento è stato con Piazzapulita.

Nell’access prime time Gerry Scotti si è goduto un po’ di serenità, senza il rivale Stefano De Martino.

Prima serata, ascolti tv del 12 novembre: Italia- Francia vola al 39%

Su Rai 1 la partita Italia-Francia incolla al piccolo schermo 8.333.000 spettatori pari al 39%di share. Su Rai 2 Ore 14 Sera ottiene spettatori 891.000 (6,4%) su Rai 3 Splendida Cornice interessa a 1.034.000 spettatori con il 6,3% di share.

Su Canale 5 Giganti – Toni Capuozzo ottiene il 10% di share; a seguire Tutto per la mia famiglia è seguita da 1.470.000 spettatori pari all’11,1% di share. Su Italia 1 Le Iene piace a 969mila spettatori, ottenendo il 7,8% di share. Su Rete 4 Dritto e Rovescio è seguito da 596.000 spettatori (share 4,44%). Su La7 Piazzapulita interessa a 732.000 spettatori (share 5,72%)

Access Prime Time, dati del 12 novembre

In attesa dei dati completi

Su Rai1 Su Canale5 La Ruota della Fortuna è seguita da spettatori pari al Su Rai2 TG2 Post interessa a spettatori con il %

Su Italia1 NCIS – Unità Anticrimine raduna spettatori con il 6.1%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre è visto da spettatori () e Un Posto al Sole appassiona spettatori (). Su Rete4 4 di Sera ha radunato spettatori con il %. Su La7 Otto e mezzo ha interessato spettatori (). Su Tv8 100% Italia raduna spettatori con il %. Sul Nove Chissà chi è ottiene spettatori ().

Ascolti tv Preserale, dati del 12 novembre

In attesa dei dati completi

Su Rai1 L’eredità ottiene spettatori pari a 4.678.000 spettatori pari al 27,2% di share. Su Canale5 ha intrattenuto spettatori (%) mentre ha convinto spettatori (%).

Su Rai2 NCIS – Unità Anticrimine piace a spettatori (%).Su Italia1 Studio Aperto Mag interessa spettatori con il % e C.S.I. – Scena del Crimine raccoglie spettatori con il %. Su Rai3 le news dei TGR informano spettatori (%). A seguire Blob segna spettatori pari al % e Nuovi eroi raccoglie spettatori pari al %. Su Rete4 La promessa appassiona spettatori (%). Su La7 Famiglie d’Italia raduna spettatori (%). Su Tv8 4 Ristoranti ha conquistato spettatori (%). Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da spettatori (%)

Dalle 10 tutti i dati di ascolto tv del 12 novembre