Su Rai 1 ha debuttato "Una finestra vista lago" e su Rai 2 "Belve", mentre su Canale 5 "Sicilia Express": tutti gli ascolti tv

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Francesca Fagnani

Grandi novità in tv martedì 24 novembre. Su Rai 1 ha debuttato la nuova fiction Una finestra vista lago, tratta dai romanzi di Andrea Vitali. Mentre su Canale 5 è andata in onda per la prima volta in chiaro la miniserie con Ficarra e Picone, Sicilia Express.

Su Rai 2 invece abbiamo visto condurre Francesca Fagnani la prima puntata di stagione di Belve e su Rai 3 è tornata Veronica Pivetti con una puntata speciale di Amore Criminale – Storie di femminicidio, in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Su Italia 1 è andato in onda il film I mercenari 2 e su Rete 4 abbiamo visto Verità Nascote. Su La7 abbiamo ritrovato DiMartedì.

Nell’access prime time, Stefano De Martino con Affari Tuoi su Rai 1 è diventato il campionisso. Gerry Scotti con La Ruota della Fortuna su Canale 5 ha perso il primato.

Dalle 10 tutti i dati di ascolti tv del 24 novembre