Un posto al sole, le anticipazioni del 6 novembre 2026: Roberto le crede ancora

Roberto è convinto dell'innocenza di Greta e punta il dito contro Mori: trama di "Un posto al sole" del 6 novembre

Ufficio stampa Rai Roberto e Greta, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle loro storie. Ecco le anticipazioni di venerdì 6 novembre 2026.

Nella puntata precedente del 5 novembre 2026

Nella puntata del 5 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Al Caffè Vulcano, Lorenza chiede ai soci del denaro per andare via: loro dovranno affrontare la sua richiesta. Su Silvia e Michele si abbatte anche la notizia che Renato ha intenzione di vendere l’appartamento che i due hanno in affitto. Cristina subisce un agguato da parte di una giornalista di Radio Golfo, che vorrebbe intervistarla. Intanto Roberto decide di affrontare Scala, mentre Marina è sempre più sotto pressione nel tentativo di tenere nascosto il proprio coinvolgimento.

Anticipazione della puntata del 6 novembre 2026

Dopo aver fatto capire a Scala che non gli conviene mettersi contro di lui, Roberto, convinto dell’innocenza di Greta, continua a credere che il misterioso finanziatore di Mori sia coinvolto nella vicenda. Ignari della difficile situazione che riguarda Michele e Silvia, Nunzio e Rossella sono sempre più concentrati sul progetto della nuova casa. Manuela sembra non aver ancora metabolizzato l’idea di non lavorare più in radio, mentre Micaela è pronta a condurre la sua nuova trasmissione.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 2 al 6 novembre 2026.