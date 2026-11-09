Un posto al sole, le anticipazioni del 10 novembre 2026, drammatica svolta nelle indagini

Martedì sera torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 ambientata a Napoli e in onda dal 1996. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti alle prese con vicende che intrecciano vita familiare, relazioni e indagini. Ecco le anticipazioni di martedì 10 novembre 2026.
Nella puntata precedente del 9 novembre 2026
Dopo aver fatto capire a Scala che non gli conviene mettersi contro di lui, Roberto, convinto dell’innocenza di Greta, continua a credere che il misterioso finanziatore di Mori sia coinvolto nella vicenda. Ignari della difficile situazione che riguarda Michele e Silvia, Nunzio e Rossella sono sempre più concentrati sul progetto della nuova casa. Manuela sembra non aver ancora metabolizzato l’idea di non lavorare più in radio, mentre Micaela è pronta a condurre la sua nuova trasmissione.
Anticipazione della puntata del 10 novembre 2026
Marina si sente in parte rassicurata dalla partenza improvvisa di Greta, mentre Roberto è sempre più preoccupato. Damiano continua a seguire la pista suggeritagli da Ferri, ma un colpo gobbo di Walter Scala imprime una rapida e drammatica svolta alle indagini. Intanto, l’incontro fortuito tra l’agente immobiliare che si occupa della valutazione della casa di Renato e Alberto Palladini fa riaffiorare in lui la nostalgia per il Palazzo, un tempo appartenuto alla sua famiglia.
Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026.