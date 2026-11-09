Un posto al sole, le anticipazioni del 10 novembre 2026, drammatica svolta nelle indagini

Damiano segue la pista suggerita da Ferri ma le indagini avranno una rapida e drammatica svolta: trama di "Un posto al sole" del 10 novembre

Ufficio stampa Rai Damiano, Un posto al sole

Martedì sera torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 ambientata a Napoli e in onda dal 1996. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti alle prese con vicende che intrecciano vita familiare, relazioni e indagini. Ecco le anticipazioni di martedì 10 novembre 2026.

Nella puntata precedente del 9 novembre 2026

Dopo aver fatto capire a Scala che non gli conviene mettersi contro di lui, Roberto, convinto dell’innocenza di Greta, continua a credere che il misterioso finanziatore di Mori sia coinvolto nella vicenda. Ignari della difficile situazione che riguarda Michele e Silvia, Nunzio e Rossella sono sempre più concentrati sul progetto della nuova casa. Manuela sembra non aver ancora metabolizzato l’idea di non lavorare più in radio, mentre Micaela è pronta a condurre la sua nuova trasmissione.

Anticipazione della puntata del 10 novembre 2026

Marina si sente in parte rassicurata dalla partenza improvvisa di Greta, mentre Roberto è sempre più preoccupato. Damiano continua a seguire la pista suggeritagli da Ferri, ma un colpo gobbo di Walter Scala imprime una rapida e drammatica svolta alle indagini. Intanto, l’incontro fortuito tra l’agente immobiliare che si occupa della valutazione della casa di Renato e Alberto Palladini fa riaffiorare in lui la nostalgia per il Palazzo, un tempo appartenuto alla sua famiglia.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026.