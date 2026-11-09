Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 novembre 2026: crisi in vista

Ufficio stampa Rai Guido e Mariella, "Un posto al sole"

Nuove svolte attendono Un posto al sole, tra le storie che si intrecciano a Napoli, negli ambienti di Palazzo Palladini e del Caffè Vulcano. Nella settimana dal 9 al 13 novembre, le indagini su Greta si complicano e la decisione di Renato di vendere il suo appartamento mette a rischio i progetti di Silvia e Michele. Ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Al Caffè Vulcano la festa per il Día de los muertos è stata segnata da un incidente causato da una salsa finita nel piatto sbagliato. Le tensioni nello staff sono aumentate, ma i soci hanno riconosciuto gli errori commessi con Samuel e Micaela e hanno deciso di affrontare il futuro più uniti. A complicare la situazione è arrivata la richiesta di denaro di Lorenza. Renato, intanto, ha comunicato a Silvia e Michele l’intenzione di vendere la casa che i due hanno in affitto.

Sul fronte delle indagini, la PM Lucia Cimmino ha messo sotto pressione Greta, mentre Roberto si è impegnato a sostenerla e a dimostrarne l’innocenza. La vicinanza tra i due ha suscitato la gelosia di Marina, già preoccupata di nascondere il proprio coinvolgimento. Roberto ha affrontato Walter Scala e ha continuato a sospettare che il misterioso finanziatore di Mori fosse legato alla vicenda.

Al Vulcano, Diego ha preso coscienza delle tensioni tra i colleghi, mentre Mariella ha riconosciuto il cane che aveva spaventato Alberto. Il tentativo di coinvolgere Guido nella sua iniziativa animalista ha incontrato la resistenza del marito. Intanto Nunzio e Rossella hanno continuato a pensare al progetto della nuova casa; Manuela non ha ancora accettato l’idea di lasciare la radio e Micaela si è preparata a condurre una nuova trasmissione.

Anticipazioni della settimana dal 9 al 13 novembre

Lunedì 9 novembre 2026

Marina teme che gli inquirenti, spinti da Roberto, possano scoprire il suo patto segreto con Mori e sospettare di lei. Ferri cerca di aiutare Greta e Cristina, ma la Fournier, provata da una brutta notizia ricevuta al lavoro e dalla pressione dei media, prende una decisione impulsiva e controproducente. Il ritorno di Gianluca porta un po’ di buonumore a Palazzo Palladini, anche se la scelta di Renato di mettere in vendita l’appartamento di Silvia e Michele provoca tensioni.

Martedì 10 novembre 2026

La partenza improvvisa di Greta rassicura in parte Marina, mentre Roberto è sempre più preoccupato. Damiano segue la pista indicata da Ferri, ma una mossa di Walter Scala imprime una svolta rapida e drammatica alle indagini. Un incontro casuale tra l’agente immobiliare incaricato di valutare la casa di Renato e Alberto riporta a quest’ultimo la nostalgia per il Palazzo appartenuto un tempo alla sua famiglia.

Mercoledì 11 novembre 2026

La decisione di Greta di partire per qualche giorno con la figlia per staccare dalla situazione sembra rivelarsi un errore. La PM Cimmino si convince sempre più della sua colpevolezza, mentre Roberto spera di trovarla prima della polizia. A Palazzo, Guido e Mariella si preparano a ricevere un ospite decisamente ingombrante.

Giovedì 12 novembre 2026

Il fermo di Greta scuote l’opinione pubblica e diventa una notizia molto discussa sui media. Roberto e l’avvocato cercano di limitare i danni e di sostenere Cristina, sconvolta dagli eventi; Damiano, invece, manifesta alla PM Cimmino i suoi dubbi sulla colpevolezza della donna. La perizia sull’appartamento di Renato rischia di allontanare Silvia e Michele dal sogno di acquistarlo. Intanto Guido prosegue la sua guerra fredda, senza immaginare che nel cortile si verificherà un imprevisto ad alta tensione con la cagnolina Bricca.

Venerdì 13 novembre 2026

Silvia e Michele cercano di convincere Renato a trovare una cifra adatta a entrambi per la compravendita, ma un possibile terzo incomodo potrebbe inserirsi nella trattativa. La scelta impulsiva di Greta di allontanarsi con Cristina e rendersi quasi irreperibile avrà conseguenze pesanti; Roberto prenderà una decisione importante per stare vicino alla figlia. Guido e Mariella litigano per il cane Diablo, ma sarà proprio lui a favorire la loro riconciliazione.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• Le indagini su Greta si complicano: la sua partenza con Cristina, il fermo e la crescente convinzione della PM Cimmino mettono Roberto in allarme, mentre Damiano continua a nutrire dubbi sulla sua colpevolezza.

• Il patto segreto di Marina rischia di emergere: mentre Roberto insiste sulla pista legata a Mori e a Walter Scala, Marina teme che gli inquirenti arrivino a scoprire il suo coinvolgimento.

• La casa di Renato diventa terreno di scontro: Silvia e Michele provano a trovare un accordo per acquistare l’appartamento, ma la valutazione e l’eventuale ingresso di un altro interessato possono compromettere il loro progetto. Anche Alberto riscopre il legame con il Palazzo di famiglia.

• La crisi coinvolge anche Guido e Mariella: una visita inattesa e le discussioni per i cani alimentano le tensioni della coppia, ma Diablo contribuirà infine a riavvicinarli.