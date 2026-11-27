Ufficio stampa Rai Roberto, Greta e Cristina, Un posto al sole

Nuove svolte attendono Un posto al sole nella settimana dal 30 novembre al 4 dicembre 2026. Le vicende si intrecciano tra Palazzo Palladini e le storie dei suoi abitanti: ecco le anticipazioni della settimana.

Nelle puntate precedenti

Marina aveva ascoltato con angoscia il ricordo di Greta su una borsa femminile trovata in casa di Mori. Ferri aveva informato Damiano, mentre Serena, delusa dall’atteggiamento di Monica, aveva accompagnato Manuela a casa di Maurizio, dove le due avevano scoperto quanto fosse cambiato nel tempo.

La ricerca di un nuovo appartamento si era rivelata difficile per Silvia e Michele, che avevano chiesto più tempo senza trovare disponibilità da parte di Alberto. Intanto Damiano aveva ottenuto dalla PM Lucia Cimmino il permesso di proseguire le indagini sull’omicidio Mori, mentre Marina si era resa conto che il cerchio si stava stringendo. Nella famiglia Cirillo, dopo le incomprensioni, erano arrivati i chiarimenti.

Cristina aveva potuto incontrare la madre in carcere e Marina, sul punto di confessare tutto a Roberto, non era riuscita a farlo. La tensione per la casa era esplosa, coinvolgendo anche Renato. Dopo un’intuizione, Ferri aveva messo Marina sotto pressione fino a farle raccontare la verità sul suo accordo segreto e sul tragico epilogo. Inoltre, Vittoria si era rivolta ad Alberto per chiedergli aiuto e Sasà aveva proposto un’idea per affrontare il rapporto difficile con il cane.

Anticipazioni della settimana dal 30 novembre al 4 dicembre

Lunedì 30 novembre 2026

Dopo aver scoperto la verità, Ferri dovrà fare i conti con quanto accaduto e scegliere come comportarsi, consapevole di trovarsi tra due fuochi. Nel frattempo Alberto tornerà a reclamare la casa appena acquistata a Palazzo: poiché il contratto di Silvia e Michele è scaduto, pretenderà da Renato che la liberino subito.

Martedì 1 dicembre 2026

Marina, tormentata dai sensi di colpa, continuerà a sperare che Roberto voglia salvaguardare lei e il loro amore. Cristina soffrirà per le malelingue dei compagni, vecchi e nuovi, mentre Greta non riuscirà più a sopportare la prigione. Alberto proseguirà con ostinazione la vicenda della casa; Renato troverà conforto nella vicinanza protettiva di Niko. Per Silvia e Michele, primo giorno da occupanti abusivi, arriverà una visita a sorpresa.

Mercoledì 2 dicembre 2026

Roberto vivrà ore di forte preoccupazione mentre la situazione di Marina sembrerà complicarsi. La PM Cimmino crederà alla versione di Marina sulla morte di Mori. L’intervento di Niko aiuterà Alberto a mostrare un lato più umano e Silvia e Michele potranno finalmente tirare il fiato. Intanto Guido, consapevole che il cane non può restare a Palazzo, si preparerà ad affrontare di nuovo Troncone.

Giovedì 3 dicembre 2026

La confessione di Marina sconvolgerà gli equilibri di Ferri e quelli del palazzo, con conseguenze che andranno oltre. Giulia e Luca risolveranno il dilemma legato all’officiante, ma un equivoco rischierà di trasformare la scelta in un piccolo incidente diplomatico. Guido e Mariella si prepareranno a salutare il cane, ma un sogno assurdo e una telefonata rimetteranno in gioco il suo destino.

Venerdì 4 dicembre 2026

Marina maturerà un proposito drammatico. Per rimediare alla confusione di Luca e non ferire il compagno, Giulia dovrà trovare un’idea capace di mettere tutti d’accordo. Guido e Mariella, ottenuta da Lello Troncone la firma per l’adottabilità, dovranno separarsi dal cane.

Cosa succede questa settimana, in sintesi

• La verità di Marina: dopo la confessione, Roberto dovrà affrontare una situazione sempre più preoccupante, mentre Marina, oppressa dal senso di colpa, arriverà a maturare un proposito drammatico.

• La casa a Palazzo: Alberto insisterà perché Silvia e Michele lascino l’abitazione, ma l’intervento di Niko contribuirà a cambiare il corso della vicenda e a far emergere un lato più umano di Alberto.

• Le difficoltà di Cristina e Greta: Cristina vivrà con disagio le voci dei compagni di scuola, mentre Greta non riuscirà più a tollerare la prigione.

• Il dilemma dell’officiante: Giulia e Luca troveranno una soluzione, ma un equivoco rischierà di creare un piccolo incidente diplomatico e Giulia dovrà escogitare un modo per accontentare tutti.

• Il futuro del cane: Guido e Mariella otterranno da Lello Troncone la firma per l’adottabilità e dovranno prepararsi a separarsi dall’animale, anche se una telefonata rimetterà in discussione il suo destino.

Le trame di Un posto al sole della scorsa settimana dal 23 al 27 novembre 2026.