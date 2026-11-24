Ufficio stampa Rai Marina, Un posto al sole

Mercoledì 25 novembre torna l’appuntamento con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 ambientata a Napoli. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie: ecco le anticipazioni della puntata.

Nella puntata precedente del 24 novembre 2026

Nella puntata di martedì 24 novembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Pur essendo disposti a fare sacrifici economici per trovare un appartamento adatto alle loro esigenze, Silvia e Michele si rendono conto che l’impresa è quasi impossibile. Intanto Damiano ottiene da Lucia Cimmino il via libera per proseguire le indagini sull’omicidio Mori e convoca in commissariato una persona che potrebbe mettere in pericolo Marina. Serena, ormai esausta, fatica a sostenere il fallimentare ruolo di mediatrice fra le donne della famiglia Cirillo.

Anticipazione della puntata del 25 novembre 2026

In difficoltà nella ricerca di una nuova casa, Silvia e Michele capiscono di avere bisogno di più tempo, ma Alberto non sembra disposto a venire loro incontro. Intanto Damiano continua le indagini per individuare il misterioso finanziatore di Mori, mentre Marina si rende conto che il cerchio si sta stringendo intorno a lei. Dopo le tante incomprensioni, per le donne della famiglia Cirillo arriva il momento dei chiarimenti.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026.