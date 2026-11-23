Lucia Laura Sangenito ha festeggiato 116 anni nel suo paese, Sturno: è la persona più anziana d'Italia e la terza al mondo

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

iStock Una nonna che spegne le candeline di compleanno

Centosedici anni: quando Lucia Laura Sangenito è nata, il 22 novembre 1910, l’Italia era ancora una monarchia, le donne non avevano diritto di voto e la Prima guerra mondiale doveva ancora cominciare. Oggi, più di un secolo dopo, tutti la chiamano nonna Laurina e a Sturno, piccolo comune della provincia di Avellino, il suo compleanno è diventato una festa per l’intero paese.

Perché Laurina ha appena raggiunto un traguardo che pochissime persone al mondo possono raccontare: è la donna più longeva d’Italia, la seconda persona più anziana d’Europa e la terza del pianeta.

Il 22 novembre 2026, attorno a lei, si sono ritrovati i familiari e la comunità che l’ha vista attraversare le stagioni della vita. Prima i festeggiamenti in famiglia, poi l’affetto dei concittadini e delle istituzioni: a Sturno, dove Laurina è nata e ha sempre vissuto, i suoi 116 anni sono ormai qualcosa che riguarda tutti.

Nonna Laurina, 116 anni e una vita trascorsa a Sturno

Per comprendere quanto sia lunga la vita di Laurina basta ripercorrere alcune date. Aveva quattro anni quando scoppiò la Prima guerra mondiale, ventinove all’inizio della Seconda. Nel 1946, quando le italiane poterono partecipare al referendum istituzionale, lei aveva 35 anni e scelse di votare per la Repubblica. Un gesto che oggi può sembrare ordinario, ma che per una donna della sua generazione segnava l’ingresso in una nuova epoca.

Ha conosciuto anche uno dei momenti più dolorosi della storia dell’Irpinia. Il 23 novembre 1980, esattamente un giorno dopo il suo settantesimo compleanno, un terremoto devastò parte della Campania e della Basilicata. Laurina era lì, nella terra in cui aveva costruito tutta la sua esistenza.

Nel frattempo è diventata madre di Maria e Michele, poi nonna e bisnonna. Ha perso il marito, rimasto al suo fianco fino a circa il 2010, e oggi vive con la figlia Maria, circondata dall’affetto della famiglia.

E pensare che a 107 anni aveva dovuto affrontare anche un intervento chirurgico per una frattura provocata da un incidente domestico. Nel 2025, a 115 anni, riusciva ancora a camminare aiutandosi con un deambulatore. Piccoli dettagli che raccontano una quotidianità fatta anche di fragilità, cure e ostinata voglia di esserci.

Il segreto dei suoi 116 anni e il record europeo

C’è una frase che Laurina ha pronunciato parlando della sua età e che racconta molto del suo modo di guardare alla vita: “Dio mi ha dato questi anni ed io me li prendo“. Parole semplici nelle quali si ritrova la fede che l’ha accompagnata per tutta la vita.

Non sappiamo se esista un segreto dietro la sua longevità: di certo, il suo primato è stato verificato dal Gerontology Research Group, l’organizzazione internazionale che si occupa di documentare e convalidare le età delle persone ultracentenarie. La sua data di nascita è stata ufficialmente validata il 9 giugno 2023.

Dal dicembre 2024 Laurina detiene il primato italiano. In Europa è preceduta soltanto dalla britannica Ethel Caterham, nata nel 1909. Nella classifica mondiale, davanti a lei ci sono Caterham e la statunitense Naomi Whitehead. Laurina è inoltre la quarta italiana nella storia ad aver raggiunto i 116 anni.

Un compleanno che diventa la festa di un intero paese

A Sturno il compleanno di nonna Laurina è ormai un appuntamento atteso. Anche quest’anno il sindaco Vito Di Leo ha voluto partecipare ai festeggiamenti, ricordando quanto la sua presenza sia importante per la comunità. “116 anni non sono soltanto un numero”, ha dichiarato il primo cittadino, parlando di una donna che custodisce ricordi e testimonianze di un paese profondamente cambiato nel corso del Novecento.

E forse è proprio questo l’aspetto più bello della storia di Laurina: nei suoi 116 anni ci sono avvenimenti che le nuove generazioni conoscono attraverso i libri, ma che lei ha vissuto in prima persona. Ci sono le trasformazioni dell’Italia, la vita di un piccolo paese dell’Irpinia, i legami familiari che hanno accompagnato il passare del tempo.

Per chi oggi le sta accanto, però, Laurina è soprattutto una mamma, una nonna e una bisnonna. E mentre il mondo registra un nuovo primato di longevità, a Sturno c’è una famiglia che ha avuto il privilegio di festeggiare ancora una volta il suo compleanno. Con 116 candeline, e una storia che continua.