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iStock Sofia, il nome preferito per bimbe

Le tendenze cambiano continuamente e quello che piace oggi può passare di moda nel giro di pochi anni. Ci sono però scelte che sono in grado di mantenere il proprio fascino anche con il passare del tempo.

È quello che succede con Sofia, un nome che le famiglie italiane continuano a scegliere per le loro bambine. Basta guardare i dati ISTAT: nel 2015 era già il nome femminile più assegnato alle nuove nate e, dieci anni dopo, si trova ancora al primo posto della classifica.

Sofia, il nome più diffuso oggi (e dieci anni fa)

Può essere la compagna di scuola, una collega, un’amica o magari una bambina appena arrivata in famiglia. Sofia è un nome che abbiamo imparato a conoscere e che continua a tornare nelle liste dei nomi preferiti dai futuri genitori. Non sorprende, quindi, ritrovarlo ancora una volta in cima alla classifica ISTAT.

La cosa curiosa è che non si tratta affatto di una conquista recente. Già nel 2015 Sofia era il nome femminile più scelto in Italia: 7.191 bambine, pari al 3,08% delle nuove nate. Dieci anni dopo il primato è ancora suo, con 4.389 nuove Sofia registrate nel 2025.

Nel frattempo, intorno a lei, la classifica ha cambiato un po’ volto. Aurora è rimasta una presenza costante, mentre Giulia, che nel 2015 occupava il terzo posto, ha lasciato spazio a Ginevra. Nella top ten di allora c’erano anche Giorgia, Alice, Martina, Emma, Greta, Chiara e Anna. Nomi che raccontano un pezzo di storia recente del nostro Paese e che molti genitori continuano a prendere in considerazione anche oggi.

Sofia, però, ha una particolarità: sembra non appartenere a una stagione precisa. Lo si incontra nei libri di storia, nella letteratura, nelle famiglie di ieri e nelle camerette dei bambini di oggi.

Sofia, un nome che piace anche alla scienza

Uno segreti del successo di Sofia potrebbe risiedere proprio nella sua musicalità. Non è un caso che la variante Sophia sia stata eletta dalla ricerca del professor Bodo Winter dell’Università di Birmingham come il nome femminile più bello da pronunciare.

Sei lettere, tre sillabe e un suono che resta pressoché invariato anche quando lo si incontra in altri Paesi. In Francia diventa Sophie, nei Paesi anglofoni Sophia, mentre in Spagna si scrive Sofía. Cambia qualche lettera, ma il nome continua a essere immediatamente riconoscibile e, soprattutto, molto musicale.

C’è poi anche il suo significato, altrettanto interessante e profondo. Sofia arriva dal greco antico e deriva dal termine sophía, che si traduce con sapienza o saggezza. Una parola che nell’antica Grecia aveva un valore importante, tanto da diventare uno dei concetti centrali della filosofia.

Non è un segreto che il significato abbia un peso nella scelta dei nomi: molti genitori cercano proprio in quelle origini un augurio da affidare ai propri figli.

Oggi sono migliaia le bambine che portano questo nome, forse senza conoscere ancora la storia e il significato che custodisce. Tra dieci anni saranno cresciute e altre piccole Sofia potrebbero aver preso il loro posto nelle classifiche. Resta da vedere se, anche allora, questo nome sarà ancora il preferito delle famiglie italiane.